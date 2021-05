Die Öffnungsschritte sind an Tests und Termine gekoppelt, so Ministerpräsident Söder.

Nächste Woche können bayerische Regionen Öffnungsschritte bei einigen Freizeitaktivitäten vornehmen, kündigt Ministerpräsident Söder an. Voraussetzung ist eine Inzidenz stabil unter 100. Auch für Geimpfte soll es deutliche Erleichterungen geben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigt Öffnungen für die bayerischen Regionen an, in denen die Inzidenz unter 100 liegt. So sollen ab kommender Woche die Außengastronomie oder Theater unter Auflagen wieder öffnen können, teilt Söder auf einer Pressekonferenz mit. Es bleibe dann bei einer Test- und Maskenpflicht, sagte er zuvor in einer Schaltkonferenz des CSU-Vorstands.

Zudem bringt Bayern Erleichterungen von vollständig Geimpften auf den Weg. So sollen diese von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren ausgenommen werden, wie Söder erläutert. Er werde dies dem Kabinett vorschlagen. Darüber hinaus sollen Geimpfte und Genesene auch von Quarantäneregeln und Testpflichten ausgenommen werden. Maskenpflicht und andere Hygieneregeln blieben aber auch für sie in Kraft.

Bei weiterführenden Schulen hält Bayern an seinen eigenen strengeren Inzidenz-Regeln fest. Weiterführende Schulen blieben bei einer Inzidenz von mehr als 100 geschlossen, sagt Söder. Grundschulen sollten dagegen ab kommender Woche Wechselunterricht mit Masken und Tests anbieten, wenn die Inzidenz unter einer Schwelle von 165 liege.

Söder spricht sich außerdem für die Impfung von Schülern ab Juni aus. Dann solle insbesondere den Abschlussklassen ein Angebot gemacht werden, sagt der CSU-Chef. Ziel müsse sein, das nächste Schuljahr gut auf den Weg zu bringen. Sobald der Biontech-Impfstoff ab einem Alter von zwölf Jahren zugelassen sei, seien großflächig Schulimpfungen vorzusehen. "Das wäre genau das Richtige, so wie es in meiner Jugend so üblich war."

Die von Söder in Aussicht gestellten Öffnungsmöglichkeiten etwa für die Außengastronomie, für Theater und Kinos sind keine neue Erfindung. Darauf hatten sich Bund und Länder als möglichen weiteren Öffnungsschritt schon Anfang März verständigt. Und auch in der bayerischen Corona-Verordnung sind die Öffnungsmöglichkeiten schon enthalten - unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens "stabil oder rückläufig" erscheint. Weil dies vor einigen Wochen noch nicht der Fall war, hatte das Kabinett solche neuen Lockerungen aber auf Eis gelegt.