Wer ist für den Tod von Darja Dugina verantwortlich? Nach einer Autoexplosion nahe Moskau, bei der die Tochter eines Putin-Vertrauten stirbt, suchen Ermittler weiter nach den Hintergründen. Ein Oppositioneller behauptet, eine russische Gruppierung sei für die Tötung der Kriegsbefürworterin verantwortlich.

Der russische Oppositionspolitiker Ilja Ponomarjow macht eine russische Widerstandsgruppe für das tödliche Attentat auf Kreml-Propagandistin Darja Dugina verantwortlich. In dem von ihm mitgegründeten oppositionellen TV-Sender February Morning sagte der ehemalige Duma-Abgeordnete: "Diese Aktion wurde wie viele andere Partisanen-Aktionen, die in den letzten Monaten auf dem Territorium Russlands durchgeführt wurden, von der Nationalen Republikanischen Armee verübt." Darüber berichtete der englische "Guardian".

Weiter zitierte Ponomarjow in der Sendung ein angebliches Manifest der Gruppe: "Putin wird von uns gestürzt und vernichtet werden!" Das Attentat schlage "eine neue Seite im russischen Widerstand gegen den Putinismus auf". Die Partisanen seien bereit, ähnliche Anschläge gegen weitere kremlnahe Personen in Russland zu verüben, etwa Beamte und Oligarchen, sagte Ponomarjow. Darja Dugina sei als "treue Begleiterin" ihres Vaters ein legitimes Ziel gewesen, weil sie den Krieg gegen die Ukraine unterstützt habe. Es ist jedoch unklar, ob es die Widerstandsgruppe tatsächlich gibt. Bislang trat eine Gruppierung mit dem Namen "Nationale Republikanische Armee" nicht öffentlich in Erscheinung.

Der britische "Guardian" berichtete, dass Ponomarjow seine Äußerungen gegenüber der Zeitung per SMS noch einmal bestätigte. Als Mitglied der russischen Staatsduma stimmte der 60-Jährige 2014 als einziger Abgeordneter gegen die Annektierung der Krim durch Moskau. Nach einer USA-Visite wurde ihm die Wiedereinreise nach Russland verwehrt. Seit 2019 ist Ponomarjow ukrainischer Staatsbürger und lebt in Kiew.

Darja Dugina starb am Samstagabend auf einer Autobahn in Moskau, als ihr Auto explodierte und in Flammen aufging. In dem Fahrzeug war nach Ermittlerangaben ein Sprengsatz platziert worden. Medien zufolge war wohl Duginas Vater Ziel des Anschlags. Der rechtsnationalistische Ideologe Alexander Dugin gilt als Einflüsterer von Kremlchef Wladimir Putin. Die russische Staatspropaganda macht "ukrainische Terroristen" für das Attentat verantwortlich. Die Ukraine weist entsprechende Vorwürfe entschieden zurück. "Weil wir kein krimineller Staat sind - wie die Russische Föderation - und schon gar kein Terrorstaat", sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak.

Darja Dugina hatte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine offen unterstützt. Die 29-Jährige arbeitete für den staatlichen russischen Fernsehsender RT. Die britische Regierung warf ihr vor, im Internet Falschinformationen über die Ukraine zu verbreiten.