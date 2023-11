Was nach dem Ende von Israels Krieg gegen die Hamas mit dem Gazastreifen passieren soll, ist unklar. Anders als der israelische Premier Netanjahu sprechen sich die USA gegen eine längerfristige Besetzung des Gebietes aus. Allerdings wird es auch laut Washington keine Rückkehr zum Status Quo geben.

Die USA haben sich gegen eine erneute langfristige Besetzung des Gazastreifens durch Israel ausgesprochen. "Generell unterstützen wir die Wiederbesetzung des Gazastreifens nicht und Israel auch nicht", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, vor Journalisten. "Wir sind der Meinung, dass die Palästinenser bei diesen Entscheidungen an vorderster Stelle stehen müssen und dass der Gazastreifen palästinensisches Land ist und bleiben wird", sagte Patel.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor erklärt, nach dem Krieg für eine "unbestimmte Zeit" die "Gesamtverantwortung für die Sicherheit" des Palästinensergebiets übernehmen zu wollen. "Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben", sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in einem Interview dem US-Sender ABC. "Denn wenn wir die Kontrolle über die Sicherheit nicht haben, wird der Terror der Hamas in einem Ausmaß ausbrechen, das wir uns nicht vorstellen können."

US-Außenministerium: Keine Rückkehr zum Status Quo

Die USA stimmten zu, dass es nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober "keine Rückkehr zum Status Quo" im Gazastreifen geben könne, sagte Patel. "Israel und die Region müssen sicher sein, und der Gazastreifen sollte und kann nicht länger eine Basis für Terroranschläge gegen das israelische Volk oder andere Menschen" sein, bekräftigte der Sprecher.

Israel hat sich 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen, den es seit dem Sechstagekrieg von 1967 besetzt hatte. Nachdem die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas die Kontrolle über das Gebiet übernahm, setzte Israel eine Blockade des Gazastreifens in Kraft.

Hunderte Kämpfer der Hamas hatten am 7. Oktober Israel überfallen und in einer Reihe von Ortschaften und bei einem Musikfestival Gräueltaten an Zivilisten verübt. Nach israelischen Angaben wurden etwa 1400 Menschen getötet, mehr als 240 weitere wurden demnach als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff startete Israel massive Luftangriffe auf Ziele im dicht besiedelten Gazastreifen und leitete eine Bodenoffensive ein.