Rot-grüne Mehrheit in Hamburg: Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen, Peter Tschentscher und Katharina Fegebank, bereiten sich am Wahlabend auf einen TV-Auftritt vor.

SPD-Triumph hoch im Norden: Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg steht einer rot-grünen Fortsetzung nichts im Wege. Die Sozialdemokraten finden sich in komfortabler Lage wieder. Rein rechnerisch wären tragfähige Bündnisse mit alternativen Partnern möglich.

Klare Signale aus Hamburg: Wenige Wochen nach dem Thüringen-Debakel zeichnen sich bei der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt eindeutige Mehrheitsverhältnisse ab. Wahlgewinner und weiterhin stärkste Kraft an der Elbe ist ersten Hochrechnungen zufolge die SPD, die Grünen gewinnen kräftig hinzu.

Die Sozialdemokraten unter dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher kommen ersten Zahlen zufolge auf 37,6 bis 37,8 Prozent. Trotz Stimmverlusten erreicht die SPD in einer ihrer angestammten Hochburgen damit ein für sozialdemokratische Verhältnisse inzwischen herausragendes Ergebnis. 2015 hatte die Partei in Hamburg allerdings noch 45,6 Prozent der Stimmen erhalten.

Ein Blick auf den ntv.de Koalitionsrechner zeigt, wie die Mehrheitsverhältnisse in Hamburg nach der Bürgerschaftswahl aussehen:

Die Grünen als der bisher kleinere Koalitionspartner konnten ihren Stimmenanteil mit aktuell 25,4 Prozent im Vergleich zu 2015 fast verdoppeln. Die CDU stürzte in Hamburg mit 11,3 bis 11,4 Prozent auf das bislang schlechteste Ergebnis der Christdemokraten in der Hansestadt ab.

Die Linke kann mit einem Ergebnis von 9,1 bis 9,5 Prozent rechnen. Die FDP muss um den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft noch bangen. Die AfD könnte erstmals in der noch vergleichsweise kurzen Geschichte der jungen Rechtspartei erstmals aus einem Landesparlament wieder ausscheiden. Die ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen die AfD übereinstimmend bei lediglich 4,9 Prozent und damit knapp unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde.

Rein rechnerisch deutet auf dieser Grundlage alles auf eine Fortsetzung der bisher in Hamburg regierenden rot-grünen Koalition hin. SPD-Spitzenkandidat Tschentscher hatte die Fortführung der Arbeit mit den Grünen vor der Wahl als "naheliegende Option" bezeichnet. Gemeinsam kämen SPD und Grüne in Hamburg auf 86 der insgesamt 121 Sitze in der Bürgerschaft. Die Schwelle zur Mehrheit für eine tragfähige Regierungsbildung liegt bei 61 Sitzen.

Auf Basis der am Wahlabend bislang vorliegenden Zahlen ergeben sich für die Hamburger SPD allerdings auch noch andere Möglichkeiten. Bleibt es bei den bislang vorliegenden Mehrheitsverhältnissen, wäre auch ein alternatives Parteienbündnis der SPD mit der CDU möglich. Die in Hamburg schwer abgestraften Christdemokraten können voraussichtlich - trotz ihres bislang schwächsten Abschneidens in der Hansestadt - immer noch 15 Abgeordnete in die Bürgerschaft entsenden. Eine theoretisch denkbare rot-schwarze Koalition käme auf 66 Sitze und damit auf fünf Sitze mehr als erforderlich.

Wie komfortabel die Lage des Wahlgewinners ist, zeigt sich anhand weiterer Zahlenspiele. Den anstehenden Koalitionsgesprächen kann Tschentscher tatsächlich sehr gelassen entgegensehen. Gestützt auf das eigene Wahlergebnis könnte er seine möglichen Verhandlungspartner schon mit vagen Andeutungen gegeneinander ausspielen.

Denn wie sich aus dem ntv.de Koalitionsrechner entnehmen lässt, wäre auch ein drittes mögliches Parteienbündnis auf Basis dieses Wahlergebnisses machbar. Tschentscher könnte die Hamburger SPD theoretisch in eine rot-rote Koalition mit den Linken führen. Mit den voraussichtlich 12 Abgeordneten der Linken käme ein solches Bündnis auf eine Mehrheit von 65 Stimmen in der Hamburger Bürgerschaft. Und noch etwas stärkt Tschentscher: Es ist keine Koalition gegen die SPD möglich.

Die öffentliche Meinung neigt jedoch in eine ganz andere Richtung: Laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF wünschten sich 61 Prozent der Hamburg eine Fortsetzung von Rot-Grün. Das sei ein ungewöhnlich hoher Wert für eine amtierende Regierung, hieß es.

Die Grünen bildeten in Hamburg seit 2015 eine Koalition mit der SPD. Bei der aktuellen Bürgerschaftswahl wollte der bisherige Juniorpartner jedoch selbst zur stärksten Partei aufsteigen. In den Umfragen lieferten sich die beiden Parteien zeitweise sogar ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Tschentscher selbst erinnerte am Wahlabend daran, wie schwierig die Ausgangslage seiner Partei im Wahlkampf war: "Wir hatten einiges zu ertragen", räumte das Stadtoberhaupt mit Blick auf die Dauerkrise der SPD ein. Doch die Wahl zeige, dass die SPD "die bestimmende Kraft" bleibe, "wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir vorhaben".