Die teils als radikal verschrienen Aktionen der "Letzten Generation" versetzen die Bundesrepublik in Aufruhr. Die mildere Alternative in Form von Demonstrationen halten viele jedoch für zu lasch. Wie eine Umfrage zeigt, erwarten mehr als zwei Drittel der Befragten keine politischen Konsequenzen.

Von Demonstrationen und Protestaktionen für mehr Klimaschutz, wie sie auch an diesem Freitag stattfinden, erwarten nur wenige Bundesbürgerinnen und Bundesbürger Auswirkungen auf das politische Handeln. Im neuen ZDF-"Politbarometer" gehen nur 24 Prozent der Befragten davon aus, dass Klima-Demonstrationen Einfluss auf die Politik in Deutschland haben. 72 Prozent und Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen bezweifeln demnach, dass dies zu mehr Klimaschutz-Maßnahmen führen wird.

Für 48 Prozent der Befragten tut die Bundesregierung zu wenig für den Klimaschutz, wie die am Freitag veröffentlichte Umfrage weiter ergab. 27 Prozent nannten die Anstrengungen gerade richtig; 19 Prozent waren der Meinung, dafür werde zu viel getan. Dabei beklagten jüngere Befragte deutlich häufiger Defizite in der Klimapolitik als ältere: Bei den unter 30-Jährigen waren dies 68 Prozent, bei den über 60-Jährigen 43 Prozent. Groß ist der Umfrage zufolge auch die Skepsis, was den Kampf gegen den Klimawandel anbelangt. Nur 22 Prozent der Befragten glauben, dass es der Welt gelingen werde, wirksam dagegen vorzugehen. 74 Prozent sehen das nicht so.

Gespaltene Meinung bei Lohnerhöhung

Mit Blick auf die Tarifforderungen für den öffentlichen Dienst ergab die Umfrage ein geteiltes Bild. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro monatlich. 45 Prozent der Befragten halten diese Forderung für zu hoch, ebenso viele für gerade richtig und fünf Prozent sind der Meinung, das sei zu niedrig.

Am Freitag fand ein gemeinsamer Aktionstag der Klimaaktivisten von Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi für die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs statt. Für das aktuelle ZDF-"Politbarometer" befragte die Forschungsgruppe Wahlen von Dienstag bis Donnerstag 1165 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte.