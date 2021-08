Die beiden deutschen Kajak-Vierer der Männer und Frauen ziehen bei den Olympischen Spielen ohne größere Probleme ins Finale ein. Für Sebastian Brendel ist der Traum von Gold hingegen geplatzt. Der 33-jährige Kanute verpasst auf seiner Paradestrecke den Finaleinzug deutlich.

Der deutsche Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke ist souverän ins A-Finale gepaddelt. Die erfahrene Crew setzte sich am Samstag auf dem Sea Forest Waterway in Tokio mit einer halben Bootslänge Vorsprung als Halbfinalsieger durch. Das deutsche Paradeboot hatte 2016 in Rio auf der doppelten Distanz mit Max Hoff, Rendschmidt, Liebscher und Marcus Groß die Goldmedaille gewonnen und gilt auch in Tokio als Top-Favorit.

Auch der Kajak-Vierer der Frauen mit Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze zog bei leichtem Gegenwind und aufgrund der Bewölkung angenehmeren Temeraturen ins Finale ein. Das neu formierte Team, das zuletzt den Weltcup im ungarischen Szeged gewann, musste sich nur knapp den Ungarinnen und Belarus geschlagen geben.

Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat das Finale auf seiner Paradestrecke hingegen deutlich verpasst. Der Potsdamer landete im Einer über 1000 Meter im Halbfinale nur auf dem siebten Platz und muss bei der Medaillenvergabe zuschauen. Brendel hatte 2012 und 2016 auf dieser Strecke Gold gewonnen. Für den Einzug ins Finale hätte Brendel mindestens Rang vier erreichen müssen.

Teamkollege Conrad Scheibner schaffte dagegen als Dritter des gleichen Rennens den direkten Sprung ins Finale. Dort führte der 24-Jährige zwar nach 250 Metern, doch so richtig mithalten konnte er auf dem Sea Forest Waterway nicht. Am Ende wurde Scheibner mit einem Rückstand von 9,317 Sekunden Sechster. Den Olympiasieg holte sich der Brasilianer Isaquias Queiroz Dos Santos. Silber über die 1000-Meter-Distanz holte Liu Hao aus China, Bronze ging an Serghei Tarnovschi (Moldau).

Der 33 Jahre alte Brendel hatte schon am Freitag den Umweg über das Viertelfinale nehmen müssen, der Wind von rechts bereitete dem Linkspaddler erhebliche Probleme. Im Halbfinale musste er zudem auf der äußerst rechten Bahn antreten, erneut wehte kräftiger Wind. Besser machte es der direkt neben ihm gestartete Scheibner.