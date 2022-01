22 Jahre in der NFL und sieben Super-Bowl-Triumphe sind genug: Tom Brady, der erfolgreichste Football-Profi aller Zeiten, wird seinem Sport den Rücken kehren. Seine letzte Saison endete mit einer Enttäuschung. Einer der wenigen in einer großen Karriere.

Es ist wirklich vorbei, was ewig schien: Tom Brady wird künftig nicht mehr Teil der NFL sein. Der inzwischen 44-Jährige wird seinen Rücktritt vom Football verkünden, berichteten zunächst NFL-Insider des US-Senders ESPN, ehe weitere Medien nachzogen. Nach 22 Saisons in der besten Football-Liga der Welt, nach sieben Super-Bowl-Triumphen für die New England Patriots und die Tampa Bay Buccaneers und ungezählten Statistiken für die Ewigkeit, wird sich Brady nun tatsächlich als "Größter aller Zeiten" ins Familienleben zurückziehen.

Die Familie soll eine entscheidende Rolle beim Entschluss Bradys gespielt haben, heißt es in den ersten Berichten. Die Football-Legende ist mit dem Model Gisele Bündchen verheiratet, beide haben zwei gemeinsame Kinder. "Es schmerzt sie, wenn sie sieht, wie ich da draußen getroffen werde", sagte Brady laut Rick Stroud von der "Tampa Bay Times". "Und sie verdient, was sie von mir als Ehemann braucht, und meine Kinder verdienen, was sie von mir als Vater brauchen." Nun kam er offenbar zu dem Entschluss, dass es wirklich an der Zeit sei. Exakt 20 Jahre nach seinem ersten Super Bowl als Starting Quarterback für die New England Patriots.

Sportlich gab es keinen Anlass, sich zurückzuziehen: "TB12" war auch in der abgelaufenen Regular Season das Maß der Dinge. Zwar verpasste er sein Ziel, die Bucs zur Titelverteidigung zu führen, deutlich, doch seine 5.316 Passing Yards stellten sogar für den König nahezu aller relevanten Quarterbackstatistiken einen neuen Karrierehöchstwert da. Mit 43 Touchdown-Pässen führt er die Liga an, mit 485 komplettierten Pässen stellte Brady sogar einen NFL-Rekord auf, während er die Bucs zum Divisionstitel führte. Seine große Karriere endete allerdings mit einer Niederlage: In der zweiten Playoff-Runde unterlag er mit seinem Team, das er 2020 noch aus dem Stand zum zweiten Super Bowl der Teamgeschichte geführt hatte, den Los Angeles Rams nach großer Aufholjagd durch ein Field Goal Sekunden vor dem Ende.

In einem Interview sagte Brady erst kürzlich, er habe kein Interesse an einer Abschiedstournee - eine Rückkehr für eine weitere Saison wäre wohl genau das gewesen. Gut möglich, dass die Entscheidung über einen Abschied längst getroffen war, als das Ei die Stangen passierte und das Ende der Titelträume der Bucs besiegelt war. Auch wenn er künftig nicht mehr auf dem Feld stehen wird: Tom Brady ist auf ewig Teil der NFL. Der dreimalige MVP ist der NFL-Rekordhalter bei Completions, Passing-Yards und Passing-Touchdowns und hat fünf Super Bowl MVPs gewonnen, dazu kommen alle Postseason-Rekorde, die ein Quarterback erreichen kann.

Eine untergeordnete Rolle, so berichtet es ESPN auf nicht näher genannte Quellen, soll bei Bradys Entscheidung gespielt haben, dass bei den Buccaneers offenbar eine Umstrukturierung des Kaders ansteht. Bei den Teamverantwortlichen hatte man offenbar bis zuletzt gehofft, dass Brady dieses Projekt noch einmal mitträgt. Schließlich hatte der Quarterback 2019 eigenhändig dafür gesorgt, dass Wide Receiver Antonio Brown und sein Lieblingspassempfänger aus den so immens erfolgreichen Patriots-Jahren zum Team stießen. Beide spielten auf dem Weg zum Titel dann bedeutende Rollen und Brady hatte bewiesen, dass er sich wie ein Architekt ein funktionierendes Team bauen kann.

Mit Nachdruck und guten Worten wollten sie ihren Quarterback davon überzeugen zu können, noch ein weiteres Jahr zu spielen, heißt es von ESPN. Buccaneers-Trainer Bruce Arians sagte der "Tampa Bay Times" erst am vergangenen Samstag, dass er nichts von einer Rücktrittsentscheidung Bradys wisse. "Sein Agent hat uns nur gesagt, dass er sich noch nicht entschieden hat." Die Entscheidung war aber offenbar doch schon so weit gereift, dass nun Klarheit herrscht: Tom Brady leitet eine Zeitenwende in der Liga ein, die er 20 Jahre dominiert hatte.