Nach 4:12 Stunden Spielzeit ist der Kampf der Tennis-Topstars entschieden: Rafael Nadal verwandelt seinen vierten Matchball gegen Novak Djokovic und steht damit im Halbfinale der French Open. Sein Gegner zollt ihm Respekt.

Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal hat das Duell der Tennis-Topstars gegen Novak Djokovic nach großem Kampf für sich entschieden und ist nur noch zwei Siege von seinem 14. Titelgewinn bei den French Open entfernt. Der Spanier beendete um 1:15 Uhr nachts in Paris die Viertelfinal-Partie mit seinem vierten Matchball gegen den Weltranglistenersten und Titelverteidiger mit 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) und trifft im Halbfinale am Freitag auf die deutsche Nummer eins Alexander Zverev.

"Das ist sehr emotional für mich", sagte Nadal nach dem 4:12 Stunden langen Ringen: "Novak ist einer der besten Spieler der Geschichte und man muss gegen ihn vom ersten bis zum letzten Punkt auf dem besten Level spielen." Djokovic betonte, dass Nadal ein großer Champion sei: "Ich habe alles gegeben und heute gegen einen besseren Spieler verloren."

Nadal gab in dem mit großer Spannung erwarteten Match zunächst den Ton an und glänzte immer wieder mit spektakulären Passierbällen. Djokovic kam dann auf, wehrte sich aber vergeblich und der Spanier Nadal verkürzte im insgesamt 59. Spiel der beiden Dauerrivalen auf 29:30 Siege. Er revanchierte sich für die Halbfinalniederlage des vergangenen Jahres und zog zum insgesamt 15. Mal in die Runde der letzten vier in Roland Garros ein.

Der 35 Jahre alte Mallorquiner hat damit weiter die Gelegenheit, seine Führung bei der Anzahl der Majorsiege auszubauen. Seit dem Triumph bei den Australian Open steht er bei 21 Grand-Slam-Titeln, Djokovic und der Schweizer Roger Federer haben 20 vorzuweisen. Djokovics großes Ziel ist es, als Profi mit den meisten Majorsiegen Geschichte zu schreiben. Entsprechend schwer wiegt für den 35 Jahre alten Belgrader die Niederlage auf dem Court Philippe Chatrier vor einem stimmungsvollen Publikum.