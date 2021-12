James Michael Guffey gilt Anfang des Jahrtausends als vielversprechendes Wrestling-Talent, schon in jungen Jahren kämpft er als Jimmy Rave bei großen Veranstaltungen. Doch es kommt anders und es endet viel zu früh tragisch.

James Michael Guffey ist tot und die Wrestling-Welt betrauert einen tragischen Helden, der mal als kommender Star galt, es am Ende aber nie bis in die allererste Riege schaffte. Als Jimmy Rave kämpfte Guffey ab 1999 professionell, 2003 kämpfte er in der Promotion Ring Of Honor gegen spätere Superstars wie CM Punk und AJ Styles. 2005 stieg er bei der WWE in den Ring, der bedeutendsten Organisation des Sports. Doch statt in die Riege der Stars ging es für Guffey bergab: Ein Wechsel zum WWE-Rivalen TNA brachte die Karriere alles andere als voran, später flog er wegen Suchtproblemen bei der Organisation, bei der er seine besten Zeiten erlebt hatte, raus.

Nach mehreren Comeback-Versuchen, die allesamt nur kurzzeitig und dann eher leidlich funktionierten, musste Guffey 2020 schließlich endgültig seine Karriere beenden. "Ich bin sehr gesegnet mit den letzten 21 Jahren im professionellen Wrestling und der Möglichkeit, meinen Traum zu leben", schrieb er. "Heute ist dieser Traum für mich zu Ende und ich habe eine neue Realität", teilte er auf Instagram mit.

Und die neue Realität war tragisch: Dem Sportler musste nach einer Infektion mit MRSA, den als "Krankenhauskeim" gefürchteten Staphylokokken, der linke Arm unterhalb des Ellbogens amputiert werden. Seine Welt sei Tage zuvor "zusammengebrochen", als die Ärzte die Infektion in seinem Arm entdeckten.

Im Oktober 2021 hatte Guffey dann bekannt gegeben, dass ihm bereits im Sommer auch beide Beine unterhalb der Knie abgenommen wurden. "Im vergangenen Juni hatte ich Probleme beim Gehen und ging zu meinem Chirurgen. Er stellte fest, dass ich an beiden Beinen MRSA hatte und sie sofort amputiert werden mussten", erklärte er seine Situation. Wie seine Tochter Kailah und sein Manager berichteten, resultierten die Amputationen aus der "Drogensucht, mit der James seit vielen Jahren kämpfte". Abseits des Rings arbeitete Guffey nach Angaben seiner Tochter und des Agenten Bill Behrens zuletzt mehrere Jahre für Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung von Suchtkranken und Menschen mit psychischen Problemen.

"Es ist zum Kotzen"

Im Oktober hatte "Jimmy Rave" ein Bild aus dem Krankenbett gepostet, das ihn nach den Amputationen zeigte. Offenbar auch, um Gerüchten entgegenzutreten, er wolle in betrügerischer Absicht zu Geld kommen. "Es ist zum Kotzen, dass der Stamm, für den ich gestorben wäre, unwahre Dinge über mich sagen würde. Ich habe die ganze Zeit meine Beine nicht gezeigt, weil mir das peinlich ist."

Zu den gesundheitlichen Problemen waren da längst auch finanzielle gekommen: Guffey präsentierte eine Krankenhausrechnung in Höhe von mehr als 100.000 Dollar und bat seine Anhänger und Freunde um Spenden. Rund 50.000 Dollar waren so zusammengekommen, auch Stars wie Mick Foley und Chris Jericho unterstützten die Aktion des einstigen Kollegen. "WOW! Die Menge der Unterstützung, die ich von @RealMickFoley @HighspotsWN & den Fans, die gespendet haben, ist so überwältigend, dass es schwer ist, die Liebe auszudrücken, die ich für euch alle empfinde. Aus tiefstem Herzen: Ich danke euch so sehr", twitterte er Ende November.

In einem letzten Social-Media-Beitrag hatte Guffey erst am 8. Dezember, wenige Stunden vor seinem Geburtstag, um Unterstützung nach einem "besonders schwierigen Jahr". Am Sonntag, vier Tage nach seinem letzten Posting, starb Guffey im Alter von 39 Jahren. Er hinterlässt einen Sohn und eine Tochter. Die Todesursache ist nicht bekannt. Seine Tochter Kailah sammelt nun Spenden für die Beerdigung von "Jimmy Rave". Knapp 2000 Dollar sind bisher zusammengekommen.