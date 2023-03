Drei Jahre steht UFC-Ikone Jon Jones nicht im Käfig. Bei seiner Rückkehr macht er kurzen Prozess und sichert sich den Titel im Schwergewicht. Die Überraschung des Abends liefert aber der Titelkampf im Fliegengewicht der Frauen.

Die MMA-Veranstaltung UFC 285 steht ganz im Zeichen von Jon Jones. Mit der Rückkehr des mehrfachen Champions hat die bekannteste Kampfsportorganisation der Welt endlich einen der größten Stars zurück. Mit seinem Wechsel ins Schwergewicht stand der US-Amerikaner auch gleich in einem Titelkampf gegen den Franzosen Cyril Gane - und zementierte bereits nach zwei Minuten seinen Ruf, der GOAT, der "Größte aller Zeiten" zu sein. Jones besiegte Gane bereits nach zwei Minuten per Submission (Guillotine Choke) in Runde eins.

Der Anfang vom Ende für Cyril Gane (Foto: AP)

Drei Jahre hatte Jones nicht im Käfig gestanden, von Ringrost keine Spur. Alles, was der 35-Jährige bei seinem Comeback zeigte, sah spielend leicht aus. Jones brachte Gane nach nur wenigen Sekunden zu Boden, drückte ihn gegen den Käfig und setzte den Würgegriff an. Die Position sah eher unorthodox aus und der Franzose wirkte noch frisch, doch der Griff des Amerikaners zog sich weiter zusammen, ehe Gane schließlich aufgab. "Ich ringe, seit ich 12 Jahre alt bin. Ich fühle mich stärker und wohler am Boden als je zuvor. Sobald ich ihn in die Finger bekam, wusste ich, dass ich mich dort am wohlsten fühle und die Kontrolle übernehmen kann", erklärte Jones seine Vorgehensweise im Interview nach dem Fight.

"Ich habe sehr lange darauf hingearbeitet", führte Jones fort. "Viele Leute dachten, ich komme nicht zurück. Ich bin meinem Ziel treu geblieben. Ich bin der Mission treu geblieben. Es gab Tage, an denen ich nicht trainieren wollte und trotzdem war ich immer da."

Seinen nächsten Gegner forderte die UFC-Legende ebenfalls heraus. Dabei nahm er einen Ex-Champ im Schwergewicht ins Visier. "Wollt ihr sehen, wie ich Stipe verprügle?", sagte Jones, während auf dem Hallenmonitor der 40-jährige Veteran Stipe Miocic eingeblendet wurde. "Eine Sache, die ich über die UFC weiß, ist, dass wir den Fans geben, was sie sehen wollen. Stipe Miocic, ich hoffe, du trainierst, mein Freund."

Riesenüberraschung bei den Frauen Grasso obenauf: Die Mexikanerin ist neue Championess. (Foto: AP)

Der vorangegangene Titelkampf bei den Frauen im Fliegengewicht war aber die eigentliche Überraschung des Abends. Nach sieben Titelverteidigungen musste Valentina Shevchenko ihren Gürtel abgeben. Herausforderin Alexa Grasso besiegte die kirgisische Kämpferin in der vierten Runde per Submission. Grasso nutzte dabei einen Fehler Shevchenkos, als diese einen Spinning Back Kick ins Leere trat und Grasso sie in einen Klammergriff bekam. Am Boden wehrte sich Shevchenko einige Augenblicke gegen den Rear-Naked-Choke, musste aber letztlich aufgeben.

"Bitte kneif mich, ich habe das Gefühl, ich träume", sagte Grasso nach dem Kampf. "Ich habe so lange von diesem Moment geträumt." Shevchenko zeigte sich als faire Verliererin. "So etwas passiert in Mixed Martial Arts", sagte sie. "Du gewinnst den Kampf in allen Runden und eine einzige Situation kann die ganze Sache verändern. Das ist ein Teil des Spiels. Glückwunsch an Alexa."