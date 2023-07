Im Transferpoker um Harry Kane wünscht sich Tottenhams Coach Ante Postecoglou schnell Klarheit. Der FC Bayern bereitet aktuell anscheinend das dritte Angebot für den Weltklasse-Stürmer vor. Dessen Familie geht offenbar sogar schon weiter: Sie wurde in München gesichtet.

Der FC Bayern möchte Harry Kane unbedingt verpflichten, das ist spätestens seit Uli Hoeneß' "Dann wird Tottenham einknicken müssen"-Äußerungen am Rande des Trainingslagers klar. Tottenham allerdings möchte den Weltklasse-Stürmer nur ungern abgeben, zwei Angebote aus München sollen die Spurs bislang negativ beschieden worden sein. Ein drittes ist Medienberichten zufolge aktuell in Arbeit und soll dem Premier-League-Klub unterbreitet werden, sobald dieser von seiner Werbetour aus Asien und Australien zurückkehrt. Kanes unmittelbares persönliches Umfeld soll sich sogar schon ganz konkret darauf vorbereiten, dass es in naher Zukunft von England in die süddeutsche Millionenstadt geht.

So zumindest lässt sich der "echte Hammer" verstehen, über den die "Bild"-Zeitung jetzt schreibt. Dem (rund um den FC Bayern oftmals recht gut informierten) Boulevardblatt zufolge war nämlich Kanes Ehefrau Katie in den vergangenen Tagen in München. Die ist aktuell schwanger mit dem vierten Kind des Paares - und soll sich "die mögliche neue Heimat der Familie" angeschaut haben. Die Kanes wurden in der Vergangenheit immer wieder als Familienmenschen beschrieben, sollen sich bereits seit Schulzeiten kennen. "Dass Harry erst mal alleine nach München geht und die Familie in London bleibt, scheint keine Option zu sein", schreibt die "Bild".

Im noblen Grünwald wurden demzufolge erste Erkundigungen eingeholt, ob sich dort ein neues Zuhause für die Kanes finden ließe. Sogar über die internationalen Schulen seien bereits Informationen zusammengetragen worden. Das würde zu den Berichten passen, dass der Noch-29-Jährige dem FC Bayern zugesagt haben soll: Wenn ich wechsle, dann zu euch. Knackpunkt dabei ist allerdings noch immer, ob Tottenham das Münchner Angebot für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft annimmt.

Die englische Zeitung "The Times" berichtet, die dritte Offerte werde aktuell vorbereitet. Jüngst sollen 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgelehnt worden sein. Die Spurs verlangten weiterhin mindestens 115 Millionen Euro (rund 100 Millionen Pfund), idealerweise bereits als fixen Beitrag. Tottenhams Coach Ante Postecoglou hatte am Rande der Reise gerade erst betont, er könne "nicht sagen, dass ich diesbezüglich entspannt bin", wünscht sich also eine zeitnahe Entscheidung. Kane wiederum hatte den Spurs mitgeteilt, seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Dann könnte er London ablösefrei verlassen.