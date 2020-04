Die stabilen Infektionszahlen bei der Corona-Pandemie machen Anlegern offenbar Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft. Der Dax legt deutlich zu und steigt über 11.000 Punkte. Besonders gut gehen Automobilwerte, der Internet-Bezahldienst Wirecard ist klares Dax-Schlusslicht.

Hoffnung im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat die Erholung am deutschen Aktienmarkt beschleunigt. Der Dax notierte am Nachmittag 2,26 Prozent höher bei 11.039,41 Punkten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg um 2,04 Prozent auf 23.283,45 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,5 Prozent.

Angesichts der Stabilisierung der Infektionszahlen bei der Coronavirus-Pandemie setzen offenbar immer mehr Anleger auf eine Wirtschaftserholung. Positive Impulse liefern auch die steigenden Ölpreise. Unterdessen nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen ihrem Höhepunkt.

Automobilwerte legen zu

Aus Branchensicht waren Automobilwerte am Mittwoch besonders gefragt. Die Papiere von Volkswagen schnellten nachmittags nochmal deutlich aufwärts und notierten zuletzt 6,4 Prozent im Plus. Auslöser der Rally waren Äußerungen von VW-Finanzchef Witter zum Geschäft im zweiten Quartal und zu den Entschädigungen in der Diesel-Affäre. Im Sog der VW-Gewinne zogen auch die Papiere von Daimler und BMW an und gewannen zuletzt 3,8 beziehungsweise 4,9 Prozent.

Nach dem aktuellen Quartalsbericht setzten die Papiere der Deutschen Bank ihre Erholungsrally fort und stiegen um weitere 6,6 Prozent. Sehr gefragt waren auch die Aktien von Thyssenkrupp und Salzgitter mit Gewinnen von 7 beziehungsweise 12 Prozent.

Wirecard verliert kräftig

Ansonsten zogen wieder einmal die Papiere von Wirecard die Aufmerksamkeit auf sich. Sie bekamen am Mittwoch die Nachwehen des vom Markt kritisch interpretierten KPMG-Bilanzprüfungsberichts zu spüren und sackten zeitweise um 14 Prozent ab. Zuletzt notierten sie als Dax-Schlusslicht mehr als 10 Prozent im Minus. Am Vortag waren die Wirecard-Titel bereits mit einem Minus von mehr als 25 Prozent aus dem Handel gegangen.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,0845 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0877 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9193 Euro gekostet. Am deutschen Anleihemarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,18 Prozent auf 144,83 Punkte. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von minus 0,44 Prozent am Vortag auf minus 0,48 Prozent. Der Bund Future stieg um 0,19 Prozent auf 173,03 Zähler.