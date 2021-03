Das Anwesen "Seven Springs" im ländlichen Teil des US-Bundesstaats New York.

Staatsanwälte aus New York weiten laut einem Medienbericht ihre Ermittlungen rund um ein Anwesen von Ex-Präsident Trump aus. In der Vergangenheit soll er für die Immobilie "Seven Springs" stark unterschiedliche Wertangaben gemacht haben.

Bei ihren Untersuchungen der Geschäfte von Ex-Präsident Donald Trump nehmen New Yorker Staatsanwälte nun auch ein Anwesen des Immobilienmoguls ins Visier. Dabei handelt es sich um die herrschaftliche 3600-Quadratmeter-Immobilie "Seven Springs" im ländlichen Westchester County im US-Bundesstaat New York, samt mehrere Dutzend Hektar Grundstück. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan soll in den vergangenen Wochen neue Vorladungen ausgestellt haben. Diese betreffen zum einen Aufzeichnungen von Regierungssitzungen, zum anderen den erfolglosen Versuch der Trump Organization, das Gelände zu einem Luxus-Resort zu entwickeln, berichtet das "Wall Street Journal" unter Verweis auf Insider.

Bereits im Januar hatte es Medienberichte gegeben, laut denen der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Cyrus Vance, seine Untersuchung der Geschäfte der Trump Organization auf das Anwesen "Seven Springs" ausgeweitet hatte. Demnach will Vance prüfen, ob der Wert des Anwesens aufgebläht worden war, um eine Steuervergünstigung höher ausfallen zu lassen, die Trump durch die Spende eines Teils des Geländes für den Naturschutz erhalten hatte.

291 oder 19 Millionen Dollar wert?

Laut dem Bericht des "Wall Street Journals" hatte Trump "Seven Springs" im Jahr 1995 für 7,5 Millionen Dollar erworben. Im Jahr 2012 soll er für das Anwesen gegenüber Finanzinstituten jedoch einen Wert von 291 Millionen Dollar angegeben haben. Aufblasen von Vermögenswerten, um finanzielle Vorteile zu erhalten, ist eine Straftat, heißt es in dem Bericht.

Später jedoch wurde der Wert der Luxus-Immobilie wieder deutlich niedriger angegeben: In Dokumenten, welche Trumps Finanzen zu seiner Zeit als Präsident offenlegten, wurde das Anwesen mit 25 bis 50 Millionen Dollar bewertet. In örtlichen Steuerlisten wird der Marktwert des Anwesens hingegen mit nur 19 Millionen Dollar angegeben.