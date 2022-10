So bremst, deckelt und subventioniert Europa die Energie

Milliardenhilfen für Verbraucher So bremst, deckelt und subventioniert Europa die Energie

Während Deutschland noch diskutiert, ob der Gaspreis im kommenden Jahr gebremst wird, sind die Energiekosten in anderen Ländern schon seit Monaten oder Jahren gedeckelt. Allerdings gibt niemand so viel Geld zur Entlastung aus wie Deutschland. Ein Überblick, wie unsere Nachbarländer mit den Energiepreisen umgehen.

Viele europäische Länder deckeln seit Monaten Strom- oder Gaspreise, um ihre Bürgerinnen und Bürger vor den hohen Energiekosten zu schützen. Nun will auch die Bundesregierung mit ihrem bis zu 200 Milliarden Euro schweren "Doppel-Wumms" Verbraucher und Unternehmen in der Energiekrise abschirmen. Andere EU-Regierungen haben jedoch kritisiert, dass Deutschland sich damit einen Vorteil verschaffe gegenüber anderen Staaten, die weniger Finanzmittel haben. Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholt immer wieder, dass das Paket angesichts der Größe der deutschen Wirtschaft angemessen sei und andere Staaten ähnliches täten.

Aber: Insgesamt plant die Bundesregierung nach Berechnungen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel Ausgaben von bis zu 300 Milliarden Euro für Entlastungen, den "Doppel-Wumms" eingerechnet. Das entspricht demnach etwa 8 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. In Spanien etwa liegt der entsprechende Anteil demnach nur bei 2,9 Prozent, in den Niederlande bei etwa 5 Prozent. Was machen die anderen europäischen Länder? Ein Überblick.