Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets ist die Hoffnung auf das Deutschlandticket groß - und sie wird nicht enttäuscht. Laut Verkehrsminister Wissing kommen eine Million Neukunden dazu. Er setzt besonders auf Dauer-Abonnenten, auch für die weitere Preisentwicklung.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht fast drei Monate nach dem Start des Deutschlandtickets Chancen für einen dauerhaften Schub bei der Nutzung von Bussen und Bahnen. "Das Ticket ist wirklich ein Riesenerfolg", sagte der FDP-Politiker. In weniger als drei Monaten seit der Einführung seien nahezu eine Million Neukunden für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gewonnen worden. "Und wir haben die Zahl der Abonnenten erhöht, die sich fest an den ÖPNV binden. Das heißt, dass es nicht nur eine Gelegenheitsnutzung gibt, sondern eine Alltagsnutzung."

Ähnlich äußerte sich auch die DB-Regio-Chefin Evelyn Palla. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte sie: "Wir sind sehr froh über das Deutschlandticket. Es ist einfach, kostengünstig, ökologisch sinnvoll und digital. Das ist die neue Mobilität im öffentlichen Nahverkehr. Im Juni sind 25 Prozent mehr Menschen mit unseren Zügen gefahren als noch im April. Und nicht nur das: sie haben auch deutlich längere Strecken im öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt." Besonders die Ausflugsrouten Richtung Meer und Berge seien in der Ferienzeit sehr beliebt. "In manchen Regionen sind die Menschen so viel unterwegs wie im 9-Euro-Sommer", sagte Palla dem RND.

Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat kann seit 1. Mai verwendet werden - als digital buchbares, monatlich kündbares Abonnement, das im Nahverkehr in ganz Deutschland gilt. Dabei sind die 49 Euro ausdrücklich der Einführungspreis. Spätere Anhebungen wegen steigender Kosten sind also nicht ausgeschlossen.

Bleibt das Deutschlandticket ein 49-Euro-Ticket?

Palla appellierte an Bund und Länder, den Preis von 49 Euro stabil zu halten. Dem RND sagte sie: "Das Deutschlandticket soll ja weiter attraktiv sein, also wünschen wir uns, dass der Preis weiterhin leistbar bleibt und vielen Menschen Zugang zu täglicher Mobilität ermöglicht."

Wissing sagte dazu: "Die Abo-Lösung war mir auch deshalb so wichtig, weil wir dadurch die Kostenfrage umkehren: Hat man ein Abo, spart man jedes Mal Geld, wenn man den ÖPNV nutzt - hat man kein Abo, muss man jedes Mal extra bezahlen." Je mehr Abonnenten es gebe, umso günstiger könne das Deutschlandticket auch dauerhaft bleiben. "Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass möglichst viele das Ticket auf Dauer nutzen."