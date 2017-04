Unterhaltung

Nach Miley Cyrus jetzt Tini?: Disney hat eine neue Pop-Prinzessin

Von Hero Warrings

Sie kennen Tini nicht? Fragen sie die pubertierenden Nachbarsmädchen oder ihre Tochter. Disney hat aus einem Mädchen aus Argentinien den nächsten Weltstar gemacht. Nun ist Martina "Tini" Stoessel in Deutschland auf Tour.

Junge Mädchen strahlen glücklich und singen lauthals spanische Popsongs mit. Die Mercedes-Benz Arena in Berlin tobt! Wer Mütter und Töchter so verzückt, ist Martina Stoessel alias Tini. Der 20-jährige Popstar aus Argentinien ist heiß geliebtes Poster-Girl in deutschen Kinderzimmern und mit ihrer "Got me started"-Tour in Deutschland unterwegs.

Berühmt wurde Stoessel durch ihre Rolle in der Telenovela "Violetta", die auch in Deutschland ein Quotenhit ist. In der jungen Zielgruppe kam die Dauerserie über eine Popmusikschule in Buenos Aires auf einen Marktanteil von 21 Prozent. Von 2012 bis 2015 sang und tanzte die "Violetta" in 240 Folgen zwischen erster Liebe, Eifersucht und Intrigen durch die schöne bunte argentinische Soap-Welt. Nach der Serie kam der Kinofilm und aus Violetta wurde Tini, die nun als Solokünstlerin unterwegs ist. Die perfekte Inszenierung und der nächste Schritt zu einem neuen Weltstar - made by Disney.

Die perfekte Inszenierung

Wer heutzutage groß rauskommen will, muss zur ständigen Begleiterin werden – auf dem Smartphone. Martina Stoessel hat mittlerweile beachtliche 3,8 Millionen Follower bei Instagram und postet dort sexy und selbstbewusst aus ihrem Leben. Der südamerikanische Traum vieler Teenies zeigt sich auf den Fotos zwar figurbetont, aber trotzdem sittsam. Zu viel Sexappeal ist nicht gut fürs Marketing, denn am Ende sind es ja die Eltern, die für ihre Kinder das "Produkt Tini" kaufen sollen. Ihr positives Lebensmotto findet sich überall in Videos und auf Konzerten: "Wenn Du es willst, kannst Du es schaffen, lebe deinen Traum!".

Musikalisch überzeugt das Gesamtpaket auch. Das Album von Tini schaffte es in den deutschen Charts bis auf Platz 6. Nun die Deutschland-Tournee mit zehn Konzerten – nur in großen Hallen. Eine durchschnittliche Karte für das Konzert von "Tini" liegt bei 110 Euro. Im Innenraum werden 350 Euro pro Ticket verlangt. Macht für Mutter und Tochter 700 Euro. Damit liegt Tini schon auf einem Preisniveau mit Madonna oder Ed Sheeran. Doch Martina Stoessel weiß wem sie die vollen Konzerthallen zu verdanken hat. Gut erzogen wie sie ist, ruft sie beim Berliner Konzert in ihrem hautengen roten Kleid ins Publikum: "Vielen Dank an alle Mütter und Väter, die mit Euch heute hier sind." Das werden die Eltern sicher gern gehört haben.

Erfolgreichsten Songschreiber engagiert

Für das Eintrittsgeld bekommen die Fans eine Show auf hohem Niveau geboten. Die Sängerin sieht top aus, hat eine markante Stimme, tanzt die Choreografien wie ein etablierter Superstar und gibt sich volksnah. Hinzu kommt eingängige Musik in englischer und spanischer Sprache. Eine Mischung aus Katy Perry und Shakira. So sollen selbst Väter und Mütter beim Autofahren nicht zu schnell genervt sein, wenn wieder die Tini-CD von der Rückbank aus gefordert wird.

Damit das Album weltweit ein Erfolg wird, hat man einige der erfolgreichsten Hitschreiber der Branche verpflichtet: Jason Evigan (Selena Gomez), Monsters & Strangerz (Maroon 5, Jason Derulo) und Josh Alexander (Demi Lovato, Jessie J). Nichts wird dem Zufall überlassen.

Hinter der Erfolgsgeschichte von Violetta/ Tini steckt der Unterhaltungsgigant Disney - Großmeister der Mehrfachverwertung und seit Jahren auch eine phänomenale Talentschmiede. So standen einst im Kindesalter Britney Spears, Justin Timberlake oder Christina Aguilera für Disney im Mickey Mouse Club singend vor der Kamera. Miley Cyrus ist der letzte Mega-Star aus der Disney-Hitfabrik. Auch sie wurde durch eine TV-Serie bekannt (Hannah Montana) und ist seit einigen Jahren eine Garantin für erfolgreiche Chartplatzierungen.

Martina Stoessel hat das Potenzial den gleichen Weg zu gehen. Wenn die Kameras beim Live-Konzert auf ihr Gesicht zoomen, sieht man in ihren Augen das Strahlen, den Willen, es ganz nach oben zu schaffen. Sie wirkt ambitioniert, zielorientiert und arbeitet sehr fleißig. Nur mit diesem Biss haben es die ehemaligen Disney-Talente Timberlake und Spears auch zu globalen Superstars geschafft. Dabei kann es nie schaden, den Unterhaltungsriesen Disney mit seiner Strahlkraft und seiner Marketing-Power hinter sich zu wissen.

