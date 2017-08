Unterhaltung

Fans sind verrückt: "Game of Thrones"-Folge läuft zu früh

Pannen und Pleiten rund um "Game of Thrones": In Indien werden IT-Leute festgenommen, die absichtlich eine Episode zu früh ins Netz stellten. Außerdem leistet sich ein Sender in Spanien einen Fauxpas. So gelangt nun eine weitere Folge in Umlauf.

Eine Mega-Panne beim Pay-TV-Sender HBO Spanien hat bei Fans der Erfolgsserie "Game of Thrones" Riesenfreude ausgelöst. Versehentlich habe der Sender die sechste Episode der derzeit laufenden siebten Staffel bereits am Mittwoch und damit vier Tage zu früh ausgestrahlt - denn eigentlich sollte die Folge erst am 20. August in den USA Premiere haben, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete. In Spanien war die Ausstrahlung für den 21. August geplant.

Erst nach einer Stunde wurde der Fehler bemerkt und die Episode wieder aus dem Programm genommen. Jedoch sei es vielen Fans in dieser Zeit gelungen, die Folge mit dem Titel "Death is the Enemy" zu kopieren und in sozialen Netzwerken zu teilen. Ob es sich um ein technisches Problem oder einen menschlichen Irrtum gehandelt habe, sei noch unklar, hieß es.

Episode in Indien geleakt

Offenbar mit Absicht ist eine "Game of Thrones"-Folge in Indien geleakt worden. Vier Mitarbeiter eines IT-Dienstleisters wurden deshalb festgenommen. Sie hatten Anfang August einen Link in Netz gestellt, über den man die Episode "Kriegsbeute" drei Tage vor Erstausstrahlung streamen konnte.

Das Unternehmen Prime Focus Technologies entschuldigte sich nun öffentlich für die "Pflichtverletzung durch jetzige und frühere Beschäftigte". Mit einer Erpressungsaktion, die Internetkriminelle gegen den Sender HBO diesen Monat versucht hatten, habe diese Straftat allerdings nichts zu tun, wie es weiter hieß.

Laut einem Medienbericht war die IT-Firma damit betraut gewesen, "Game of Thrones"-Episoden für das legale Streaming auf einer indischen App vorzubereiten. HBO kämpft seit Jahren damit, Handlungen neuer Folgen geheimzuhalten und deren illegale Verbreitung zu verhindern. Das mehrfach ausgezeichnete Fantasy-Drama war Mitte Juli in den USA in die siebte Staffel gestartet.

Quelle: n-tv.de