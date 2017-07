Unterhaltung

"Mein Leben ist in Gottes Hand": Gangsta-Rapper DMX drohen 44 Jahre Haft

Mit dem Gesetz geriet Gangsta-Rapper DMX schon öfter in Konflikt, er saß mehrfach im Gefängnis. Hat er nun auch noch die Steuerbehörde um Millionen Dollar betrogen? Vor Gericht beteuert er seine Unschuld - und kommt zunächst für eine sechsstellige Kautionssumme frei.

Drogen, Diebstahl, Körperletzung - und nun auch noch Steuerbetrug? Die Vorwürfe wiegen schwer gegen den US-Rapper DMX. Er soll mehrere Jahre keine Steuern gezahlt haben und dem Staat stolze 1,7 Millionen Dollar schulden. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung muss er sich nun vor Gericht verantworten. Auf die Vorwürfe in 14 Anklagepunkten plädierte der 46-jährige Musiker vor einem Gericht in New York auf nicht schuldig. DMX kam zunächst frei.

"Mein Leben ist nun in Gottes Hand", sagte er nach der Anhörung Reportern vor dem Gerichtsgebäude. Er dankte seinen Fans für deren Unterstützung. Für seine Freilassung musste der Rapper eine Kaution von 500.000 Dollar hinterlegen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. DMX müsse sich zudem an strikte Auflagen halten, hieß es. Er darf keine Waffen mitführen, muss sich Drogentests unterziehen und darf den Großraum New York nicht verlassen.

Die nächste Gerichtsanhörung soll am Montag stattfinden. Der Rapper war am Donnerstag festgenommen worden. Der Musiker, der eigentlich Earl Simmons heißt, soll von 2002 bis 2005 rund 1,7 Millionen Dollar Steuern hinterzogen haben. "Während er Millionen mit seinen Songs gescheffelt hat, etwa 2003 mit seinem Hit "X Gon' Give It To Ya", ließ DMX davon nichts den Steuerbehörden zukommen", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Höchststrafe für Simmons liegt nach Behördenangaben bei 44 Jahren Gefängnis, wenn er wegen aller 14 Anklagepunkte schuldig gesprochen werden würde.

Mit dem Gesetz geriet der Rapper schon öfter in Konflikt, er saß mehrfach im Gefängnis. Weil er seinen Kindern 400.000 Dollar Unterhalt schuldig blieb, war DMX bereits 2015 zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Auch sonst geriet er bereits häufiger mit dem Gesetz in Konflikt: 2009 wurde er wegen Tierquälerei, Diebstahls und Drogendelikten zu 90 Tagen Gefängnis verurteilt. 2011 musste er wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen sowie Körperverletzung für sieben Monate hinter Gitter.

Der Musiker veröffentlichte zwischen 1998 und 2003 mehrere Nummer-Eins-Alben in den USA und nahm 2015 zusammen mit dem deutschen Rapper Kay One den Song "Ride Till I Die" auf. Außerdem trat er in mehreren Filmen auf.

Aus seiner ersten Ehe hat DMX vier Kinder. Er ist außerdem Vater mehrerer unehelicher Kinder. Er soll mit neun verschiedenen Frauen insgesamt 15 Kinder haben.

