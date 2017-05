Unterhaltung

Nachrücker von Popow steht fest: Paralympics-Star verlässt "Let's Dance"

Er ist einer der beliebtesten Teilnehmer der TV-Show "Let's Dance". Doch nun ist für den Paralympics-Goldmedaillengewinner Heinrich Popow Schluss mit Tanzen. Der 33-Jährige steigt nicht ganz freiwillig aus.

Ein echter Publikumsliebling muss die RTL-Tanzshow "Let's Dance" verlassen: Der zweifache Paralympics-Goldmedaillengewinner Heinrich Popow kann nicht mehr weitertanzen, wie er am Dienstagabend auf Facebook mitteilte. Der Grund ist Berichten zufolge bitter: Der 33-jährige Leichtathlet klage über eine Entzündung im Prothesen-Stumpf und einen Sehnenriss in der Schulter, schreibt die "Bild". Popow selbst hätte es wohl gerne noch weiter probiert. Die Ärzte hatten aber offenbar einen eindeutigen Ratschlag.

"Wenn es nach mir gegangen wäre, dann würde ich auf allen Vieren tanzen, aber ich muss den Ärzten Recht geben und meine Gesundheit schützen", erklärte Popow auf Facebook. "Der traurigste Post, den ich machen muss", klagte er. "Bitte gebt mir etwas Zeit um alles zu verkraften und danach melde ich mich bei euch."

Bereits im März hatte Popow der "Bild" in deutlichen Worten geschildert, wie hart das Tanzen mit Prothese sein kann: "Die ersten zwei Trainingstage war bei mir alles kaputt. Ich bin bei der Anbindung mit meinem puren Fleisch im Karbon drin."

Wer Popow ersetzen wird, steht bereits fest: Giovanni Zarrella informierte ebenfalls am Dienstagabend seine Fans über sein "Let's Dance"-Comeback. "Es ist eine verrückte Nachricht, aber Marta und ich werden kommenden Freitag bei der Show wieder dabei sein", erklärte der 39-Jährige auf Facebook. "Heinrich hat leider gesundheitliche Probleme und muss sich schützen und deshalb aussteigen. Das macht mich sehr traurig was meinen Freund Heinrich angeht. Aber natürlich stehe ich zur Verfügung und werde für ihn einspringen", so Zarrella weiter.

Quelle: n-tv.de