Unterhaltung

Viele Mafiosi gespielt: Schauspieler Toni Bertorelli gestorben

Der italienische Schauspieler Toni Bertorelli ist tot. Er habe bereits seit Anfang Mai in einem Krankenhaus in Rom gelegen und sei am Freitag im Alter von 69 Jahren gestorben, berichteten italienische Medien unter Berufung auf Bertorellis Ehefrau Barbara. Woran er starb, wurde nicht gesagt. Der im Piemont geborene Darsteller war vor allem für seine zahlreichen Rollen als Mafioso in TV-Serien und Filmen bekannt.

Zuletzt war er in der Fernsehserie "The Young Pope" mit Jude Law in der Hauptrolle zu sehen, wo Bertorelli den Cardinale Caltanissetta spielte. Weitere Auftritte hatte er etwa in Mel Gibsons "Die Passion Christi" (2004) und in Marco Bellocchios "Der Prinz von Homburg" (1997). Die Beerdigung soll der Witwe zufolge am Montag in Rom stattfinden.

Quelle: n-tv.de