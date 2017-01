Technik

250-Euro-Handy mit Dual-Kamera: Honor 6X auf Preisbrecher-Kurs

Huawei-Tochter Honor stellt in Las Vegas das 6X vor. Das Smartphone kostet nur 250 Euro, bietet aber unter anderem ein Metallgehäuse, einen Fingerabdruckscanner und sogar eine Dual-Kamera.

Honor hat auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas sein neues Mittelklasse-Smartphone 6X vorgestellt. Der chinesische Hersteller preist es als "Paukenschlag zu Jahresbeginn" an, was etwas übertrieben scheint. Trotzdem ist es für preisbewusste Käufer ein sehr interessantes Gerät, denn für 250 Euro hat das Honor 6X ziemlich viel zu bieten.

Wie schon der Vorgänger hat das Gerät ein schlichtes, aber ansprechendes Aluminiumgehäuse, das oben und unten von Kunststoff-Aussparungen für den Antennenempfang unterbrochen wird. Das Display misst 5,5 Zoll und ist mit Full-HD-Auflösung ziemlich scharf, die Pixeldichte beträgt 403 ppi. Angetrieben wird das Smartphone von einem hauseigenen 8-Kern-Prozessor, der mit bis zu 2,1 Gigahertz werkelt, der Arbeitsspeicher ist 3 Gigabyte groß. Leistungsprobleme sollte es mit dieser Kombination im Alltag nicht geben. Auch der interne Speicher ist mit 32 Gigabyte ausreichend bemessen. Für Fotos, Videos und Musik können ihn Nutzer mit microSD-Karten erweitern. Wahlweise können sie auch eine zweite SIM-Karte einstecken.

Großer Akku mit Schnellade-Funktion

Mit einer Kapazität von 3340 Milliamperestunden sollte das Honor 6X auch bei ausgiebigem Gebrauch locker einen Tag ohne Steckdose auskommen. Die Huawei-Tochter hat bei dem preisgünstigen Gerät sogar eine Schnelllade-Funktion eingebaut, Anschluss findet das Smartphone allerdings über eine nicht mehr ganz zeitgemäße Mikro-USB-Buchse. Außerdem kommt das Gerät noch mit Android 6 auf den Markt, ein Update auf Version 7 soll aber nachgereicht werden.

Auf der Rückseite hat das Honor 6X einen Fingerabdrucksensor, der bei allen Huawei-Geräten schnell und präzise arbeitet. Darüber befindet sich das wohl interessanteste Merkmal des Smartphones: eine Dual-Kamera. So eine Kombination hat Huawei bereit im P9, dem Honor 8 oder zuletzt im Mate 9 eingesetzt, das Doppel des 250-Euro-Handy ist allerdings nicht so ausgeglichen wie bei diesen Smartphones. Die Hauptkamera mit Blende liefert zwar 12-Megapixel-Bilder, sie wird allerdings nur von einer 2-Megapixel-Knipse unterstützt. Diese soll aber ausreichend Tiefenschärfe-Informationen liefern, um schnelles Fokussieren zu ermöglichen und bei Fotos einen Bokeh-Effekt zu erzeugen.

Das Honor 6X ist ab sofort in den Farben Grau, Silber und Gold erhältlich. Im Laufe des Jahres soll noch eine Version mit 64 Gigabyte internem Speicher für 300 Euro folgen.

