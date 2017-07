Technik

3D-Sensor statt Finger-Scanner: Kommt das iPhone 8 ohne Touch ID?

Wenige Wochen vor der Präsentation des iPhone 8 macht Apple-Experte Ming-Chi Kuo eine überraschende Vorhersage: Wird Apple beim iPhone 8 den Fingerabdruck-Scanner ganz weglassen?

Was kann man zum neuen iPhone noch berichten, nun da die Präsentation wahrscheinlich nur noch wenige Wochen entfernt ist und durch zahlreiche Leaks bereits so gut wie alles bekannt zu sein scheint? Star-Analyst Ming-Chi Kuo hat noch ein Ass im Ärmel: Das iPhone 8, so gibt er zu Protokoll, soll doch keinen Fingerabdruck-Scanner unterm Display haben. Stattdessen werde Apple den Sensor ganz weglassen.

Kuos Glaskugel

Was dran ist an diesem Gerücht, lässt sich wie immer nicht mit Sicherheit sagen. Bei Verlautbarungen von Kuo horcht die Fachpresse allerdings meistens auf, denn der Analyst gilt als sichere Bank, wenn es um Vorhersagen zu neuen Apple-Produkten geht. Zum iPhone 8 oder iPhone X, das ein OLED-Display haben wird, präsentiert der Glaskugel-Fachmann jetzt spannende neue Vorhersagen, berichtet "MacRumors".

Der Fingerabdruck-Scanner, der bei Apple Touch ID heißt, werde beim OLED-iPhone gestrichen, zitiert das Portal aus einer Mitteilung Kuos an Investoren. Stattdessen werde Apple als Entsperrmethode wohl auf Gesichtserkennung setzen. Kuos Vorhersage wird gestützt durch einen Bericht von "Bloomberg", der sich auf andere, anonyme Quellen beruft, aber ebenfalls der Idee vom Finger-Scanner unterhalb des Displays eine Absage erteilt.

3D-Sensor und Iris-Scanner?

Bloomberg ist sich aber weniger sicher als Kuo, den MacRumors mit den Worten zitiert: "Weil das OLED-iPhone keine Fingerabdruck-Erkennung unterstützt, wird es, so glauben wir, auf Gesichtserkennung setzen müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten." Bei Bloomberg dagegen heißt es nur, Apple teste die Gesichtserkennung mit einem neuen 3D-Sensor und arbeite zudem auch an einem Iris-Scanner, ähnlich wie Samsung ihn mit dem Note 7 eingeführt hat.

Der 3D-Scanner arbeite schnell, auch dann, wenn das Gerät flach auf dem Tisch liege. Er soll sicherer als Touch ID sein und den Fingerabdruck-Sensor ersetzen, zitiert das Portal einen anonymen Tippgeber. Aber: "Das Feature wird noch getestet und taucht womöglich nicht im neuen Gerät auf".

Als sicher gelten dagegen die Angaben zum Gehäuse, das vorne und hinten wohl aus Glas sein wird, eingefasst von einem Rahmen aus Metall. Auch hier sind sich Kuo und Bloomberg einig. Damit könnte das iPhone drahtloses Aufladen unterstützen, mit einem Metallgehäuse wäre das nicht möglich. Tatsächlich soll die Drahtlos-Ladetechnik kommen, Apple setzt dabei wahrscheinlich auf den weitverbreiteten Qi-Standard. Laut Kuo brauchen Käufer des neuen iPhones dafür aber optionales Zubehör.

Quelle: n-tv.de