Baupläne als Modell umgesetzt: So sieht wohl das iPhone 8 aus

Ein britischer Händler fertigt mit angeblich echten Konstruktionszeichnungen ein Modell des iPhone 8 und zeigt es in einem Video. Wahrscheinlich sieht das Gerät tatsächlich so aus.

Im kommenden Herbst wird Apple das iPhone 8 vorstellen, bis zum wahrscheinlichen Premieren-Termin im September sind es keine drei Monate mehr. Und selbst wenn Apple sogar mit Hilfe ehemaliger Geheimdienstleute versucht, in diesem Jahr die Leaks besser als in den Vorjahren zu verhindern, gibt es schon viele Informationen zu dem Gerät. Die Quelle sind gewöhnlich Fabriken, Zulieferer und Zubehör-Hersteller, die Apple nur schwer unter Kontrolle halten kann, wenn einmal die Massenfertigung vorbereitet wird oder schon angelaufen ist.

Ein sehr erfolgreicher Leaker ist Steve Hemmerstoffer alias @onleaks. Zusammen mit dem britischen Mobilfunk-Händler TigerMobiles hat er ein Modell des iPhone 8 angefertigt und zeigt es in einem Video von allen Seiten. Die Attrappe basiert auf Konstruktionszeichnungen, die aus Fabriken stammen sollen, wo Apples Jubiläums-Smartphone hergestellt wird.

Kamera ein herausragendes Merkmal

Was zu sehen ist, deckt sich weitgehend mit angeblichen Bauteilen und vielen anderen Leaks der vergangenen Wochen. Man darf also davon ausgehen, dass das Modell der Realität sehr nahe kommt. Auffallend ist vor allem die sehr deutlich aus der gläsernen Rückseite hervorstehende, vertikal angebrachte Dual-Kamera mit Foto-LED. Das Modell zeigt keinen sichtbaren Home-Button, was dafür spricht, dass beim iPhone 8 der Fingerabdrucksensor unter dem Display sitzt.

Der AMOLED-Bildschirm nimmt so fast die gesamte Front ein, wobei für Kamera(s), Sensoren und Lautsprecher oben eine Aussparung gelassen wurde. TigerMobiles gibt bei der Displaygröße 4,7 Zoll an, was ein Fehler sein dürfte. Dieses Maß wird den Gerüchten zufolge das kleinere der beiden iPhone 7s-Modelle haben, die zusätzlich zum wesentlich teureren iPhone 8 auf den Markt kommen sollen. Das iPhone 8 hat vermutlich ein 5,8 Zoll großes Display.

Quelle: n-tv.de