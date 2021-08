Pininfarinas erste eigene Automodell in Form des Elektro-Supersportwagen Battista ist fertig. Premiere feiert das Hypercar dort, wo auch der eine oder andere betuchte Kunde sitzen dürfte, auf der Monterey Car Week in Kalifornien.

Die Serienversion des Elektro-Supersportwagens Pininfarina Battista feiert bei der Monterey Car Week Premiere. Insgesamt sollen 150 Einheiten des 1900 PS starken Coupés gebaut werden, 50 sind für Europa vorgesehen. Die Preise liegen bei knapp zwei Millionen Euro.

Bis zu 350 Km/h soll der Battista schnell werden. Wie lange er das Tempo durchhält, verrät Pininfarina aber nicht. (Foto: Pininfarina)

Den Antrieb übernehmen insgesamt vier E-Motoren, je zwei an der Vorder- und Hinterachse. Gemeinsam stellen sie ein maximales Drehmoment von 2300 Newtonmeter zur Verfügung. Die Stromversorgung übernimmt ein 120 kWh großer Akku, der für eine Reichweite von 500 Kilometern sorgen soll. Allerdings nur, wenn der Fahrer das dynamische Potenzial nicht ausreizt: Tempo 100 ist nämlich bei Bedarf nach weniger als zwei Sekunden erreicht, nach zehn weiteren ist die 300-km/h-Marke geknackt. Schluss ist erst bei 350 km/h.

Angesichts der Beschleunigung und der Endgeschwindigkeit dürfte aber auch klar sein, dass die eben genannten 500 Kilometer nicht mal im Ansatz zu erreichen sind. Zudem steht zu befürchten, dass bei dauerhaftem Leistungsabruf die Akkus in Windeseile überhitzen und die Elektronik bereits nach kurzer Zeit den Geschwindigkeitsrausch abwürgen wird.

Doch wie dem auch sei, die Leistungsdaten sind auf den ersten Blick beeindruckend und das ist auch gut so. Denn das traditionell als Design-Studio bekannte Unternehmen will mit dem Battista seine Karriere als Autohersteller starten. Künftig soll ein ganzes Portfolio an luxuriösen und leistungsstarken E-Autos angeboten werden. Die Italiener kümmern sich dabei vor allem um das Design; die Technik stammt zumindest beim Battista vom kroatischen E-Sportwagen-Spezialisten Rimac, der unterdessen auch sehr eng mit Porsche zusammenarbeitet.