Es war im Jahr 2013, als Audi mit dem Quattro Concept Hoffnung auf die Wiederkehr des Quattro weckte. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen will nun ein Startup die Legende wiederbeleben. Allerdings auf eine spezielle Art.

Mit E-Legend ist ein weiteres Elektroauto-Startup aus Deutschland ins Rampenlicht getreten. EL1 heißt das erste jetzt vorgestellte Modell, das optisch den Ur-Quattro von Audi in moderner Weise interpretiert. Und wie sein Design-Vorbild verfügt der, in einer Auflage von 30 Exemplaren geplante, Sportwagen über einen Allradantrieb, der allerdings elektrisch und viermal so stark wie der des Ur-Quattro ist.

Der EL1 soll nur in einer Kleinserie gebaut werden. (Foto: Elegend)

Unter anderem mit der Stummelheck-Coupé-Silhouette, prägnant ausgestellten Radhäusern und der geschlitzten Motorhaube lässt der EL1 keine Zweifel daran, welchem Vorbild er nacheifert. Zugleich gibt es auch einige neuzeitliche Details wie etwa futuristisch inszenierte LED-Leuchten. Der EL1 basiert auf einen Carbon-Monocoque, die Exterieur- und Interieur-Teile bestehen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff.

Leichtes Spiel

Entsprechend leichtes Spiel hat der dreimotorige Antrieb mit 816 PS, der den Sprint auf 100 km/h in 2,8 Sekunden sowie maximal 255 km/h erlaubt. Rund ein Drittel des Fahrzeuggewichts von fast 1,7 Tonnen steuert die 550 Kilogramm schwere und 90 kWh starke Traktionsbatterie bei. Sie soll 400 Kilometer Reichweite erlauben.

Ende 2023 will E-Legend die ersten Exemplare des EL1 auf den Markt bringen. Wie bei exklusiven E-Sportwagen üblich wird der Allrad-Bolide knapp über 1 Million Euro kosten. Der Neuzeit-Quattro ist das erste Modell, dem weitere Retro-Stromer namens EL 2 und EL3 folgen sollen. Laut "Auto Motor und Sport" könnte es sich beim EL2 um eine Neuinterpretation des legendären Lancia Stratos mit elektrischem Heckantrieb handeln.