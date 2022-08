Mofa oder Fahrrad? Das Uni Viper von Urban Drivestyle will sich nicht so eindeutig festlegen lassen.

Ist das noch ein Fahrrad oder doch schon ein Moped? Schon seit einigen Jahren wächst die Zahl von Pedelec-Modellen, die mit beiden Genres kokettieren. So auch das geländetaugliche Uni Viper aus Berlin mit besonders dicken Fatbike-Ballonreifen.

Das Angebot von Pedelecs mit Moped-Allüren wächst weiter. Jüngster Neuzugang ist das Uni Viper von Urban Drivestyle aus Berlin. Wie bei Pedelecs üblich, bietet es einen Pedalantrieb, über den sich die Unterstützung eines Elektromotors im Hinterrad bis maximal 25 Kilometern je Stunde aktivieren lässt. Dank einer 828-Wh-Batterie soll die elektrische Reichweite bis zu 80 Kilometer betragen. Im Gegensatz zu vielen getriebelosen Stadtcruisern bietet das 30 Kilogramm schwere Uni Viper eine Siebengang-Kettenschaltung.

Die Sitzbank der Uni Viper von Urban Drivestyle ist mit Leder bezogen. (Foto: Urban Drivestyle)

Das E-Bike verfügt über 20-Zoll-Speichenräder mit voluminöser Stollenbereifung, die zusammen mit einer länglichen Ledersitzbank und dem großen Frontscheinwerfer für Proportionen sorgt, die an Mofas erinnern. Die besonders dicken Fatbike-Ballonreifen sollen jede Bodenunebenheit schlucken, zudem läuft man damit nicht Gefahr, in Städten wie Berlin in Straßenbahnschienen steckenzubleiben.

Auch abseits befestigter Straßen kein Problem

Der luftige Rohrrahmen zeichnet sich durch Anlenkpunkte für die Hinterradführung aus. Im Zusammenspiel mit einem Dämpfer unterhalb der Sitzbank und der gefederten Vorderradgabel bietet das Uni Viper also ein Fully-Fahrwerk. Damit dürften Ausflüge auch abseits befestigter Straßen kein Problem sein. Der lange Moped-Sattel, der mit handgenähtem Leder bezogen ist, soll die Viper für Fahrer und Fahrerinnen mit einer Körpergröße zwischen 1,55 bis 1,85 Metern bequemes Sitzen bringen.

Dank Suntour-Dämpfer kann das Uni Viper auch abseits befestigter Straßen bewegt werden. (Foto: Urban Drivestyle)

Das Bike bietet eine gute Komponentenausstattung für die Alltagsnutzung. Dazu gehören LCD-Display, wuchtige Reifen mit Pannenschutz und hydraulische Scheibenbremsen. Schutzbleche sind derzeit bei Urban Drivestyle speziell für dieses Modell allerdings nicht im Angebot.

Anfang des Jahres 2023 wollen die Berliner erste Exemplare der Uni Viper ausliefern. Zunächst ist eine limitierte Auflage von 100 Exemplaren zum Vorteilspreis von rund 3000 Euro geplant, die man sich jetzt schon reservieren lassen kann. Später soll der reguläre Preis bei 3600 Euro liegen.