Während BMW mit dem G60 bereits ein neues Kapitel der Fünfer-Geschichte aufgeschlagen hat, veredelt Alpina noch rasch seine letzten B5-Varianten mit dem GT-Badge. Exklusiver geht Fünfer definitiv nicht. Stärker auch nicht derzeit. Und mit dem Touring auch noch schön nutzwertig.

Es ist schon irgendwie bezeichnend, dass Alpina für Produktpräsentationen bevorzugt diverse Rennstrecken wählt. Neben dem Bilster Berg im östlichen Nordrhein-Westfalen sowie dem Salzburgring war diesmal der Circuit Park Zandvoort an der Reihe - ein namhafter Track unmittelbar an der nordholländischen Nordsee, auf dem seit zwei Saisons sogar wieder die Formel 1 ausgetragen wird.

Hier sehr schön herausgearbeitet: der Kupferton "Marron Volciano" auf den feinen Rädern. (Foto: Alpina)

Aber Alpina auf der Rennstrecke? Vielleicht hat ja auch einer der drei Alpina-Geschäftsführer Andreas Bovensiepen, selbst erfahrener Racer, eine Vorliebe dafür, seine Produkte dort zu präsentieren, wo man sie auch mal richtig rannehmen kann. Und wenn man in den Niederlanden ist, mag es ohnehin eine gute Entscheidung sein, sich mit derart schnellen Autos wie dem B5 GT möglichst aus dem öffentlichen Straßenverkehr fernzuhalten, jedenfalls aus dem niederländischen. Denn die teuren Knöllchen dort möchte man noch weniger gern haben als deutsche.

Mit 1700 Litern Kofferraumvolumen ist der B5 GT nicht nur schnell

Wo bekommt man schon einen 328 km/h schnellen Kombi mit 1700 Litern Laderaumvolumen? Richtig, nur bei Alpina. (Foto: Alpina)

Sei es drum, dank Alpinas vorzüglicher Organisation stehen schon etliche Exemplare des Alpina B5 GT bereit, um über den Kurs gescheucht zu werden. Und zwar sowohl Limousinen als auch Touring-Varianten. Letztere bieten gegenüber den AG-Modellen (so unterscheiden die Kenner BMW von Alpina) zusätzlich auch noch den Vorteil höheren Nutzwertes. Natürlich weiß auch BMW, dass die Kombination von hohen Fahrleistungen und Praxistauglichkeit attraktiv ist und reagiert darauf immer wieder. Erstmals gibt es daher einen M3 Touring.

Einen M5 Touring gab es ebenfalls immer wieder mal, ist aber derzeit nicht im Angebot. Alpina hingegen ist in dieser Nische aktiv und bietet den Kunden die Möglichkeit, einen mit Gepäck im Äquivalent von 1700 Litern vollgeladenen Fünfer mit 328 km/h über die Autobahn fliegen zu lassen, während selbst die schnellsten AG-Fahrzeuge bei 305 Sachen abregeln. Und jetzt krönt die kleine Manufaktur aus Buchloe die auslaufende G30-G31-Baureihe mit einem leistungsgesteigerten Topmodell, 634 PS stark und damit so potent wie noch kein anderes Alpina-Modell zuvor. Natürlich sind die 13 Mehr-PS nur symbolisch - Power bis zum Abwinken haben die B5-Modelle ja sowieso alle ebenso wie überbordendes Drehmoment (hier landen 850 Newtonmeter im Wandler des ZF-Achtgangautomaten).

Die vierflutige Abgasanlage ist bei Alpina natürlich Pflicht. (Foto: Alpina)

Aber der GT ist dafür umso exklusiver, weil nur 250 Exemplare gebaut werden. Bekommt man denn überhaupt noch einen ab? Beim einen oder anderen Händler solle man sein Glück zumindest versuchen, rät Alpina-Chef Andreas Bovensiepen. Für den Hinterkopf: Unter 148.000 Euro geht nichts.

Bevor ich jetzt auf die spezifischen Feinheiten der GT-Ausführungen eingehe, will ich aber endlich hinter das feine Lederlenkrad des jüngsten B5. Fast ein bisschen gemein ist, dass der Instruktor mit einem historischen B3 GT3 (E92, 408 PS stark) vorausfährt, der rund 600 Kilogramm leichter ist als mein 2,2 Tonnen schwerer Kombi. Puh, schwieriges Match zumindest in der querperformanten Disziplin. Auf der einzigen längeren Geraden des gut vier Kilometer langen Tracks zwischen der Arie-Luyendyk- und der Tarzan-Bocht kann sich der B5 aber sehr wohl beweisen, wird nach vorn geschmettert vom doppelt aufgeladenen 4,4-Liter-V8 und binnen kürzester Zeit auf 200 km/h katapultiert. Zur Erinnerung: 10,9 Sekunden nennt das Werk für den Sprint auf 200 Sachen - das ist ziemlich, ziemlich fix.

Viel Displayfläche gibt es auch im auslaufenden Fünfer-BMW der Generation G30/31 noch. (Foto: Alpina)

Ist der B5 GT nun ein Tracktool? Ich finde nicht, trotz verstärkter Stirnwand-Strebe und dezenter Tieferlegung. Außerdem verrät es ja schon der Name. Als Gran Turismo (oder von mir aus auch Super-Gran Turismo angesichts dieser Leistung) ist der B5, ob Limousine oder Kombi, die wirklich perfekte eierlegende Wollmilchsau automobiler Art, aber in erster Linie dazu da, lange Strecken zügig abzuspulen. Kann man mit dem B5 dennoch Spaß haben auf dem Track? Ja, irgendwie natürlich schon, denn umdynamisch ist er ja nicht, der sanfte Bolide.

Ein bisschen mehr V8-Klang bitte für den B5 GT

Jeder Alpina ist nummeriert, wie die Plakette bekundet. Bei 250 Stück ist Schluss im Falle des B5 GT. Schade. (Foto: Alpina)

Damit ist die Rennstrecke in Zandvoort definitiv besser geeignet als streng tempolimitierte niederländische Straßen. Liebes Alpina-Team, an dieser Stelle müssen wir uns jetzt aber einmal unterhalten. Für den Fall, dass es noch ein weiteres GT-Modell geben sollte, wie man die Spatzen von den Dächern pfeifen hört: Komponiert bitte, bitte etwas mehr Achtzylinder-Timbre in das Maschinenton-Ensemble! Alpinas sind feine Tourer mit einer ausgeprägt komfortablen Note neben aller Sportlichkeit im Vergleich zu den eher raubeinigen BMW-M-Modellen. Aber so ein bisschen V8-Klang ist trotzdem schön und der Hersteller schreibt ja im Werbetext für die GT-Modelle immerhin auch, dass ein neuer Mittelschalldämpfer für etwas mehr Achtzylinder-Präsenz sorgen solle. Also.

Dezenter Kupferton "Marron Volciano" auf den Felgen des B5 GT. (Foto: Alpina)

Zum Schluss noch einen Blick auf das Ästhetische. Neben den typischen Alpina-Farbtönen Blau und Grün plus vielen weiteren Lackierungen sollen Felgen im spezifischen Farbton "Marron Volciano" Appetit auf den letzten Alpina-G30 machen, ein kupferartiger Einschlag. Innen findet sich der gleiche Farbton als gestickter Alpina-Schriftzug im Bereich der Lehnen-Mittelbahn. Mächtig ausgeführte Sportsessel halten die menschliche Fracht in Position, wenn viel Querdynamik im Spiel ist.

Nach wie vor bleibt der B5 übrigens optisch zurückhaltend bis auf seine klassische, vierflutige Auspuffanlage, natürlich auch in seiner letzten Ausbaustufe. Und beim Thema Assistenz wie Infotainment baut er logischerweise auf die Kompetenz der Fünfer-Baureihe auf, der es diesbezüglich an nichts fehlt.

Nur schade, dass kaum jeder Interessent in den Genuss eines neuen B5 GT wird kommen können, selbst wenn das nötige Kleingeld auf dem Konto liegen würde - es gibt einfach zu wenige. Jetzt heißt es: Entweder noch ein Exemplar aufspüren oder auf das nächste Schmankerl der Marke Alpina warten. Denn das kommt bestimmt.