Hochdachkombis waren noch nie wirklich schön. Auch der Skoda Roomster nicht, dafür zählt er zu den praktischsten seiner Gattung. Er setzt auf Raum und damit auf innere Werte. Leider ist er nicht immer zuverlässig ...

Was die praktischen Werte betrifft, ist der Skoda Roomster aber kaum zu schlagen. (Foto: Skoda)

Ist er ein Hochdachkombi oder doch eher ein Van? Sieht er gut aus oder doch eher wie ein Nutzfahrzeug? Die Antworten fallen je nach Betrachter unterschiedlich aus. Fest steht, dass der zwischen 2006 und 2015 angebotene Skoda Roomster vor allen Dingen ein Alltagsbegleiter mit Sinn für Praxistauglichkeit war. Und mit so manchen Schwächen für Verdruss bei seinen Besitzern sorgte.

Die Rolle des 4,22 Meter langen und 1,61 Meter hohen Roomster im Skoda-Portfolio war eindeutig die des bodenständigen Praktikers. Ein glamouröser Auftritt mit viel Chrom und Chi-Chi gehörte dagegen nicht zu seinen Eigenschaften. Zwar vermittelte seine Front, die er von seinem Genspender, dem Kleinwagen Fabia, übernommen hatte, eine gewisse Freundlichkeit, doch der Rest des Fahrzeugs fiel designtechnisch doch eher unter die Rubrik "Lieferwagen".

Die inneren Werte zählen

Die große Klappe des Skoda Roomster sichert auch die Zuladung von großen Transportgütern. (Foto: Skoda)

Beim Roomster kam und kommt es durchaus auf die inneren Werte an. Dazu zählt das Platzangebot, das für die Länge des Fahrzeugs recht üppig ausfällt. Außerdem überzeugt das Kofferraumvolumen, das je nach Sitzkonfiguration zwischen 480 bis 1810 Liter beträgt. Apropos Sitze: Beim Tschechen lässt sich die Rückbank in Längsrichtung verschieben und die Sitze können sogar ausgebaut werden. Dank der großen und weit aufschwingenden Heckklappe und der niedrigen Ladekante fällt zudem das Beladen leicht. Der Einstieg in den Fond erfolgt aber nicht durch Schiebetüren, sondern durch zwei konventionell angeschlagene Portale.

Das Motorenangebot ist recht bescheiden aufgestellt und nichts für Leistungshungrige. Es umfasst Drei- und Vierzylindermotoren, Sauger und Turbos. Bei den Benzinern reicht das Leistungsspektrum von 64 PS bis zu 105 PS, bei den Diesel von 70 PS bis 105 PS. Mit dem Facelift von 2010 zogen TSI-Motoren ein und auch das TDI-Programm wurde erneuert. Außerdem wurde die Abgasnorm Euro5 erreicht. Für die Kraftübertragung sorgten manuelle Fünf- oder Sechsganggetriebe. Für die stärkeren Motoren stand ein Siebengang-DSG zur Wahl. Sparfüchse konnten einen auf sparsam getrimmten 1,2-TDI mit 75 PS als "GreenLine" erwerben. Der Durchschnittsverbrauch lag bei 4,2 Litern.

Ausstattung genau betrachten

Bis zu 1800 Liter Stauraum bietet der Skoda Roomster. (Foto: Skoda)

Den Roomster gab es über die Jahre in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Die Ausstattungsdetails variieren, sodass Kaufinteressenten die Details der angebotenen Fahrzeuge vergleichen müssen. Für den rustikalen Auftritt sorgen die Scout-Modelle. Hier gehören unter anderem Kunststoffbeplankungen an den Radkästen sowie ein angedeuteter Unterfahrschutz zu den Ausstattungsmerkmalen. Zuletzt standen drei Komfortniveaus zur Wahl: Active, Ambition und Elegance. Wie so oft, kommt die Basisausstattung mit wenig Komfortfeatures vorgefahren. Wer Radio und Klimaanlage möchte, muss schon zur zweiten Ausstattungslinie greifen. Als Extras findet man noch etwa ein Panoramadach sowie ein Ablagepaket mit einer vorderen Mittelarmlehne und weiteren Ablagemöglichkeiten. Serienmäßig sind sechs Airbags an Bord, ESP gibt bei den älteren Modellen nicht bei allen Motoren ab Werk.

Vom Innenraum des Skoda Roomster darf man nicht viel erwarten. Hier geht es eher bescheiden zu. Auch die Geräuschdämmung lässt sehr zu Wünschen übrig. (Foto: Skoda)

Kaufwillige sollten einen genauen Blick auf ihr Wunschfahrzeug werfen. Ärger machen gerne etwa die Steuerkette des 1.2-TSI, kaputte Zündspulen, defekte elektrische Fensterheber und rostige Stellen. Der Tüv bemängelt außerdem, dass auch jüngere Roomster gerne Öl verlieren und die Bremsscheiben schnell verschleißen. Die Lichtanlage wird ebenfalls bei der Hauptuntersuchung oft kritisiert. Grundsätzlich sind die Fahrzeuge, die nach dem Facelift 2010 verkauft wurden, etwas weniger anfälliger als die zwischen 2006 und 2010 produzierten Modelle.

Fazit: Der Roomster bietet viel Platz auf vergleichsweise kleiner Grundfläche und punktet mit seiner Sitzvariabilität. Schwächen bei der Qualität mindern den guten Eindruck. Für Fahrzeuge, die rund sieben Jahre alt sind und eine Laufleistung von rund 100.000 Kilometer aufweisen, werden auf den Gebrauchtwagenportalen Preise von gut 7000 Euro aufgerufen. Vor-Facelift-Modelle starten bei ca. 3000 Euro.