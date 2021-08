Dacia ist bekannt für seine niedrigen Neuwagenpreise und dafür kein Statussymbol zu sein. Letztes ist auch der Dacia Logan als Gebrauchter. Umso erstaunlicher ist, dass der Rumäne mit hohen Laufleistungen, wenig Ausstattung, kleinen Motoren und langer TÜV-Mängelliste so teuer ist.

Die Fahrzeuge von Dacia sind die günstigsten Neuwagen auf dem deutschen Markt. Das trifft auch auf den zwischen 2013 und 2020 angebotenen Logan zu, der hierzulande in der Kombiversion (MCV) ab knapp 8000 Euro bei den Händlern stand. Fürs Geld gab es ein vergleichsweise ansehnliches Blechkleid, Technik von Renault und viel Platz. Bleibt die Frage, wie sich der Logan MCV beim TÜV schlägt?

Mit 4,50 Meter Länge hat der Dacia Logan ein ordentliches Maß. (Foto: Dacia)

Konnte die erste Logan-Generation bestenfalls der Kategorie "hübsch-hässlich" zugeordnet werden, mauserte sich die zweite deutlich. Für einen Schönheitspreis oder eine Design-Auszeichnung reichte es zwar nicht, doch muss man sich als Fahrer des 4,50 Meter langen Kombis nicht mehr für seinen Geschmack entschuldigen. Zumal der Logan ein ordentliches Platzangebot bietet und in puncto Kofferraumvolumen mit 573 bis 1518 Litern durchaus überzeugen kann.

Dagegen muss man sich mit einer einfachen Innenausstattung zufriedengeben, nur in den höheren Ausstattungslinien lockert ein wenig chromfarbener Besatz die Tristesse auf. Die Bedienung stellt Renault-Fahrer vor keine Probleme, nutzte der Logan, wie der technisch eng verwandte Kleinwagen Sandero, doch viele Technikkomponenten vom Clio III.

Hinter der Heckklappe des Dacia Logan befinden sich 573 bis 1518 Liter Stauraum. (Foto: Dacia)

Ende 2016 erhielt der MCV ein Facelift mit neuer Schürze samt geändertem Grill und neuer Lichtsignatur sowie LED-Tagfahrlicht. Am Heck machen geänderte Stoßfänger und LED-Rückleuchten in Vier-Quadrat-Optik den Unterschied zum Vorgänger aus. 2017 brachte Dacia die Stepway-Variante, die den Kombi einen Hauch von Offroad gab. Sie wartet mit zweifarbiger Frontschürze, schwarzen Seitenschwellern und Radhausverbreiterungen sowie einem Unterfahrschutz am Heck auf. Außerdem gibt es eine Höherlegung um 4,6 Zentimeter.

Leistungsarme Antriebe

Zwei Benziner, eine Flüssiggasvariante (LPG) und einen Diesel hatte Dacia für den Logan zunächst im Angebot. Der 1,2-Liter Vierzylinder-Sauger leistet 75 PS und geht für geduldige Fahrer mit geringen fahrdynamischen Ansprüchen in Ordnung. Der Standardspurt gelingt in 14,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 162 km/h erreicht. Etwas flotter agiert der 0,9-Liter-Dreizylinder mit 90 PS. Der Turbo mobilisiert immerhin 135 Newtonmeter und schafft es, in 11,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen und die Tachonadel bis auf Tempo 175 zu bewegen. Mit einem im Datenblatt vermerkten Durchschnittsverbrauch von 5 Litern liegt er unter dem Wert des Vierzylinders (5,8 Liter). Am sparsamsten ist laut Hersteller aber der 1,5-Liter-Diesel mit ebenfalls 90 PS und einem maximalen Drehmoment von 220 Newtonmetern. Er begnügt sich im Schnitt mit 3,8 Litern, ist aber mit einer Spitzengeschwindigkeit von 162 km/h auch kein Sportler. Jede sportliche Ambition gehen auch den LPG-Varianten ab. Zunächst ist hier der 1,2-Liter-Sauger die Basis, ab 2016 der Dreizylinder.

In der höchsten Ausstattungslinie bietet das Innenleben des Logan etwas mehr. (Foto: Dacia)

Mit dem Facelift gibt es bei den Benzinern nur noch Dreizylinder-Motoren, der Diesel bleibt jedoch im Angebot. Ein Einliter-Dreizylinder leistet 73 PS und sortiert sich unterhalb des 90 PS-Triebwerks ein. Gegen Ende seines Modelllebens erhält der Logan als Topmotorisierung den 1.0-Liter-Dreizylinder in der Ausbaustufe mit 101 PS. Das 90 PS-Aggregat ist nur noch in Verbindung mit einem automatisierten Fünfgang-Getriebe erhältlich. Bei allen anderen Motoren kommt jeweils ein manuelles Fünfgang-Getriebe zum Einsatz. Alle hier beschriebenen Motorvarianten treiben die Fahrzeuge über die Vorderräder an. Allradantrieb gibt es für den Logan nicht.

Bei einem Einstiegspreis von knapp 8000 Euro kann man nicht allzu viel Ausstattung erwarten. Tatsächlich ist die "Access" genannte Basisversion auch nur etwas für Hartgesottene. Zumal die auch nur mit dem Einstiegsbenziner verfügbar war. Kein Radio, keine Klimaanlage, keine elektrischen Außenspiegel oder Fensterheber. Wer auf diese Annehmlichkeiten nicht verzichten mag, muss mindestens bei gebrauchten Modellen auf "Essential"-Niveau suchen, besser noch "Comfort", hier ist auch die Klimaanlage serienmäßig.

Die beste Ausstattung bietet der "Stepway". (Foto: Dacia)

Die beste Ausstattung bietet der "Stepway", hier ist fast alles vorhanden, was Dacia für den Kombi bereithält, inklusive Navi. Viele Extras ließen sich auch dazubuchen, so dass man beim Studieren der Gebrauchtwagenangebote auf die angegebenen Details achten sollte. Auch beim Thema Sicherheit bietet Dacia nur das Nötigste. Moderne Assistenten fehlen. Den NCAP-Crashtest absolvierte der MCV 2014 mit drei von fünf Sternen.

Gebrauchten sehr genau untersuchen

Gebrauchtwageninteressenten sollten ihr Wunschmodell sehr genau unter die Lupe nehmen beziehungsweise nehmen lassen. Die günstigen Neuwagenpreise verleiten die Erstbesitzer dazu, ihr Fahrzeug nicht immer besonders pfleglich zu behandeln, geschweige denn, ihm regelmäßig Service- und Werkstattbesuche zu spendieren. Die TÜV-Prüfer finden bei den Hauptuntersuchungen viele Schwachstellen.

Achsaufhängungen, Beleuchtungsanlage, Bremsen und Ölverlust gehören laut TÜV zu den häufigsten Mängeln des Dacia Logan. (Foto: Dacia)

So machen Achsaufhängungen, die Beleuchtungsanlage, Bremsen und Ölverlust Probleme. In der Auswertung fallen im Vergleich zum Schnitt aller vom TÜV untersuchten Fahrzeuge der MCV-Modelle durch erhöhte Mängelquoten auf. So weist der TÜV-Bericht bei 2 bis 3 Jahre alten Fahrzeugen hinsichtlich der Bewertung "erhebliche Mängel" durchschnittlich 5,5 Prozent aus. Beim Logan sind es 10,4 Prozent. Die großen Unterschiede setzen sich auch bei den 4 bis 5 Jahre alten Autos fort. Der Logan kommt bei "erhebliche Mängel" auf eine Einstufung von 19,2 Prozent, durchschnittlich sind es 9,2 Prozent.

Fazit: Angesichts der schlichten Ausstattung, der müden Motoren und der hohen Mängelquote beim TÜV überraschen die Gebrauchtwagenpreise, die für den Logan MCV in den Gebrauchtwagen-Portalen aufgerufen werden umso mehr. Für ältere Modelle muss man mindestens 3500 bis 4000 Euro hinlegen. Wer etwa Interesse an einem Stepway hat, muss mit mindestens 6500 Euro rechnen. Umso erstaunlicher sind dann auch die Laufleistungen, die im Einzelfall bei mehr als 300.000 Kilometern liegen können. In der Regel bewegen sie sich aber im Bereich ab 100.000 Kilometern, was in Anbetracht der kleinen Triebwerke nicht wenig ist.