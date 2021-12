Beim Hamburger SV bestimmt vor dem 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die Staatsanwaltschaft die Schlagzeilen. Doch der Absteiger zeigt sich unbeeindruckt und kontert sportlich mit einem deutlichen Sieg, der den Sprung auf den Relegationsplatz bringt. Dahinter schiebt sich ein ambitioniertes Feld zusammen.

Hamburger SV - Hansa Rostock 2:0 (2:0)

Der Hamburger SV ist wieder mitten im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 3:0 (2:0) im Nordduell gegen Hansa Rostock sprang das Team von Trainer Tim Walter zum Hinrunden-Abschluss auf den dritten Platz. Robert Glatzel (8./80.) und Ludovit Reis (18.) sorgten für die Entscheidung gegen den lange gleichwertigen Aufsteiger. Trotz der Niederlage im ersten Pflichtspiel gegen den Nord-Rivalen seit mehr als 13 Jahren hat Hansa weiter fünf Punkte Abstand zur Abstiegszone.

Vor 15.000 zugelassenen Zuschauern setzte HSV-Trainer Walter auf dieselbe Anfangsformation wie beim 0:1 in Hannover eine Woche zuvor. Somit hielt er ungeachtet des Wirbels um Bakery Jatta und Faride Alidou auch an den beiden Stürmern fest. Gegen Jatta war zu Beginn der Woche Anklage wegen einer angeblich falschen Identität erhoben worden. Um das 20 Jahre alte Talent Alidou tauchten zuletzt Wechselgerüchte auf. Wie wertvoll Alidou ist, bewies er mit dem Pass zur frühen Führung durch Glatzel.

Der HSV dominierte zu Beginn. Angetrieben vom starken Ideengeber Sonny Kittel drängten die Gastgeber die Rostocker in deren Hälfte. Kittel war nicht nur an Glatzels Tor, sondern auch am Treffer von Reis entscheidend beteiligt. Hansa kam vor der Pause nur selten vor das Tor der Hamburger, stellte sich aber besser auf den HSV ein. Nach dem Wechsel war es eine Partie auf Augenhöhe. Beide Teams schenkten sich nichts. Kittel (59.) hätte seine Leistung mit einem Tor krönen können, vergab aber die Chance. Zuvor hätte Jonathan Meier (56.) den Anschluss für die Gäste erzielen können. Glatzel (80.) setzte mit seinem achten Saisontor den Schlusspunkt.

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

Dynamo Dresden hat sich mit einem Sieg im Sachsen-Derby zum Abschluss der Hinrunde auf Rang elf vorgeschoben und die Sorgen beim FC Erzgebirge Aue verschärft. Ransford Yeboah Königsdörffer (61.) nutzte einen Fehlpass von Aues Torhüter Martin Männel zum schmeichelhaften 1:0 (0:0)-Sieg. Die Partie musste wegen der Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen vor leeren Rängen ausgetragen werden. Aue bleibt auf dem Abstiegs-Relegationsplatz hängen und hat vier Punkte Rückstand auf Platz 15.

Aue hatte im ersten Abschnitt die besseren Möglichkeiten gegen eine Dresdner Mannschaft, die mehr Spielanteile verzeichnete. Vor allem Antonio Jonjic hätte die Gastgeber in Führung bringen müssen, der nach 20 Minuten den Ball per Direktabnahme neben das Tor setzte. Von Dynamo kam im Angriff zu wenig. Lediglich bei einem Schuss von Yannick Stark (13.) musste Männel sein Können zeigen.

Auch nach dem Wechsel erarbeitete sich der FC Erzgebirge einige Möglichkeiten, doch das Tor machten die Gäste mit der ersten klaren Gelegenheit. Die Auer Versuche im Anschluss blieben zu unpräzise, um doch noch zum eigentlich verdienten Punktgewinn zu kommen.

Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 3:2 (1:1)

Der Karlsruher SC hat die Siegesserie des 1. FC Heidenheim beendet und einen versöhnlichen Hinrunden-Abschluss gefeiert. Die Badener setzten sich im Landesduell mit den Schwaben am Sonntag mit 3:2 (2:1) durch. Malik Batmaz per Doppelpack (8. und 39. Minute) und Marvin Wanitzek per Handelfmeter (57.) erzielten die Tore für den KSC, der nun zehn Punkte vor dem Relegationsrang 16 liegt. Für Heidenheim, das zuvor dreimal nacheinander gewonnen hatte, traf Tim Kleindienst in der 6. und 73. Minute. Der FCH liegt nun zwei Zähler hinter Platz drei.

Obwohl er nur eines seiner vorangegangenen sechs Liga-Spiele gewonnen hatte, steckte der KSC den frühen Rückstand durch einen Flachschuss von Kleindienst gut weg. Offensivmann Batmaz traf erst wuchtig und dann gefühlvoll. Als Wanitzek nach einem Handspiel von Marnon Busch per Strafstoß auf 3:1 erhöhte, schien die Partie bereits entschieden. Kleindienst per Kopf machte sie aber nochmal spannend. In der Nachspielzeit wurde ein weiteres Tor des Stürmers wegen Abseits zurecht nicht anerkannt.