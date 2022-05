Mit der Elektro-Pop-Band Depeche Mode wurde er zur Legende. Mehr als vier Jahrzehnte feierten sie gemeinsam Erfolge. Nun trauern die verbliebenen Bandmitglieder um Andy Flechter. Der Keyboarder wurde 60 Jahre alt.

Andy Fletchter, Keyboarder und Gründungsmitglied von Depeche Mode, ist gestorben. Das gab die Band in den Sozialen Medien bekannt. "Wir sind geschockt und von überwältigender Trauer erfüllt über den Tod unseres lieben Freundes, Familienmitglieds und Bandkollegen Andy "Fletch" Fletcher", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Depeche Mode. Fletcher wurde 60 Jahre alt. Die Band bittet in ihrem Statement darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren.

"Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, eine lebhafte Unterhaltung, ein Lachen oder ein kaltes Bier brauchte", so die Band weiter. Gemeinsam mit Dave Gahan, Martin Gore und Vince Clarke hatte Flechter 1980 Depeche Mode im englischen Basildon. Clarke wurde zweitweise durch Alan Wilder ersetzt. Später bestand Depeche Mode nur noch aus drei Mitgliedern.

Depeche Mode haben seit ihrer Gründung im Jahr 1980 mehr als hundert Millionen Alben verkauft. Zu ihren größten Hits zählen Songs wie "Personal Jesus", "Enjoy the Silence" oder "Walking in my Shoes". Fletcher war 2020 zusammen mit seinen Bandkollegen in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden.