Unterhaltung

Nach fünfjähriger Beziehung: Liebes-Aus bei Lena Dunham

Alle warteten auf die Verlobung, vor allem Lena Dunham selbst. Doch stattdessen gibt es nun das Liebes-Aus: Lena Dunham und Jack Antonoff haben sich getrennt. Über die Gründe ist noch nichts bekannt.

Trennung statt Verlobung! Lena Dunham und Jack Antonoff sind kein Paar mehr. Das bestätigte ein Sprecher der beiden zunächst gegenüber der US-Website "E!News". Demnach sei die Trennung bereits im Dezember über die Bühne gegangen. Die Schauspielerin und der Frontmann der Bleachers waren über fünf Jahre zusammen. Böses Blut gebe es zwischen den beiden aber nicht. Alles sei "freundschaftlich" abgelaufen, zitiert die "New York Post" eine Sprecherin von Dunham.

Antonoff und Dunham hätten sich auseinandergelebt, heißt es seitens eines Insiders, der von "E! News" zitiert wird. Es hätte für beide Sinn gemacht, die Beziehung an diesem Punkt zu beenden. Lange Zeit war die bevorstehende Verlobung des Paares Futter für die Klatschpresse. Erst vor zwei Monaten heizte Dunham selbst die Spekulationen an, indem sie twitterte: "Ich dachte Jack plant heimlich den Antrag für mich mit seiner Schwester und er gab gerade zu, dass ich ihn tatsächlich dabei erwischt habe, wie er 'irgendwas' über mich geredet hat!"

Noch bevor die Ehe für Homosexuelle im Jahr 2015 vom Obersten Gerichtshof anerkannt wurde, sagten Dunham und Antonoff, dass sie nicht vor den Traualtar schreiten wollen, bis es für alle Menschen in den USA legal ist, zu heiraten. Sie hätten es ohnehin nicht eilig, sich das Ja-Wort zu geben, schrieb die "Girls"-Schauspielerin damals in einem Aufsatz in "The New Yorker". "Die Idee, eine Feier zu haben, die nicht von allen Menschen in meinem Leben, die ich liebe, geteilt werden kann, fühlt sich für mich nicht wie eine echte Feier an." Wenig später war die Ehe für alle geöffnet worden.

Das Paar selbst hat die Trennung bisher noch nicht öffentlich gemacht.

Quelle: n-tv.de