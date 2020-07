Lena Gercke lässt die Bombe platzen: Das Model teilt auf Instagram mit, Anfang der Woche Mutter geworden zu sein. Der Geburtstag des Kindes ist auch für Vater Dustin Schöne ein ganz besonderes Datum.

Lena Gercke und Dustin Schöne sind zum ersten Mal Eltern geworden. "Willkommen auf der Welt", schrieb die 32-Jährige am Abend zu einem Bild bei Instagram, das jeweils eine Hand des Paares und eine winzige Babyhand zeigt. "Keine Worte können beschreiben, wie dankbar wir sind", fügte das Model außerdem hinzu. Ihre Tochter trägt den Namen Zoe.

Nach Angaben des Paares kam die Kleine bereits am Montag zur Welt - als "bestes Geburtstagsgeschenk für den Papa". Denn auch Schöne, der im April 2019 offiziell als der Mann an Gerckes Seite vorgestellt wurde, hat am 6. Juli Geburtstag. Er teilte den Schnappschuss ebenfalls via Instagram und schrieb dazu: "Das beste Geburtstagsgeschenk, das man sich wünschen kann."

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin machte im April 2019 ihre Liebe zu Dustin Schöne bei Instagram offiziell. Damals postete sie ein Foto, das sie in inniger Umarmung mit ihm zeigte.