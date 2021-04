Willi Herren macht sich vor allem als Entertainer einen Namen. Als Schauspieler, Ballermann-Sänger oder Teilnehmer in zahlreichen Reality-TV-Formaten liefert die kölsche Frohnatur stets einen hohen Unterhaltungswert. Nun ist der 45-Jährige gestorben.

Der Schauspieler und Reality-TV-Star Willi Herren ist tot. Das bestätigte sein Manager. Der 45-Jährige wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Bekannt wurde Herren mit seiner Rolle in der ARD-Serie "Lindenstraße", in der er in 170 Folgen mitwirkte. Zudem hatte er regelmäßig Auftritte als Party-Sänger am Ballermann auf Mallorca. Herren hatte mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. 2008 ließ er sich bei seinem Entzug von TV-Kameras begleiten.

Wie die Polizei bestätigte, ging gegen Mittag ein Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte bei Herrens Haus im Stadtteil Mülheim ankamen, konnten sie demnach nur noch seinen Tod feststellen. Grund dafür soll laut "Bild"-Zeitung eine Überdosis gewesen sein.

Erst im März hatten Willi Herren und seine Frau Jasmin ihre Trennung bekannt gegeben. Er hinterlässt außerdem seinen 27-jährigen Sohn Stefano so wie die einige Jahre jüngere Tochter Alessia.

In den letzten Jahren nahm Herren an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil. 2004 war er Teil der zweiten Dschungelcamp-Staffel auf RTL und wurde Dritter. Ebenfalls den dritten Platz belegte er bei "Promi Big Brother" im Jahr 2017. Zwei Jahre später nahm er mit Ehefrau Jasmin am "Sommerhaus der Stars" teil. 2020 war er in der RTLzwei-Reality-Show "Kampf der Realitystars" und "Temptation Island VIP" zu sehen. Zurzeit läuft noch das Format "Promis unter Palmen", an dem Herren ebenfalls mitgewirkt hat.

Vor wenigen Tagen hatte er in Köln mit "Willi Herren's Rievkoochebud" einen mobilen Reibekuchenstand präsentiert. Mit dem Foodtruck wollte er seine finanziellen Einbußen als Partysänger ausgleichen. Zur Eröffnung kamen zahlreiche Prominente und Begleiter aus TV-Formaten.