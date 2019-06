Es passierte kurz nach sieben Uhr morgens: Eine Störung im argentinischen Stromnetz verursacht einen massiven Stromausfall in weiten Teilen Südamerikas. Viele Millionen Menschen in mehreren Ländern sind womöglich betroffen.

In Südamerika hat es einen riesigen Stromausfall gegeben. Ganz Argentinien und Uruguay seien nach einer schweren Störung im Verbindungssystem ohne Elektrizität, teilt der argentinische Energieversorger Edesur auf Twitter mit. Der argentinische Stromversorger Edenor schreibt: "Aufgrund eines allgemeinen Ausfalls des Verbundsystems sind Argentinien und die angrenzenden Länder ohne Strom. Wir werden so bald wie möglich darüber berichten." Die argentinische Zeitung "La Nación" berichtet dagegen, dass der Strom lediglich in der Hauptstadt Buenos Aires und in verschiedenen Provinzen des Landes ausgefallen sei.

Der uruguyaische Anbieter UTE erklärt, das Problem sei um 07.06 Uhr (Ortszeit) im argentinischen Netz aufgetreten und habe "im ganzen Staatsgebiet" sowie in einer Reihe von Provinzen des Nachbarlandes einen Stromausfall verursacht. Laut der britischen BBC sind in Teilen auch Brasilien, Chile und Paraguay von dem Blackout betroffen.

In Argentinien leben 44 Millionen Menschen, das östliche Nachbarland Uruguay hat rund 3,4 Millionen Einwohner. Die beiden Länder teilen sich ein Stromnetz, das vom gemeinsam betriebenen Staudamm Salto Grande ausgeht. Dieser befindet sich rund 450 Kilometer nördlich von Buenos Aires und rund 500 Kilometer nördlich von Uruguays Hauptstadt Montevideo.

Der argentinische Energieminister, Gustavo Lopetegui, sagte laut BBC, dass die Ursache für den Systemausfall noch unklar ist. Nach seinen Angaben wird die Energieversorgung in Teilen des Landes bereits wiederhergestellt. Er erklärte aber auch, dass dieser Vorgang mehrere Stunden dauern könnte.

In Argentinien finden heute in einigen Provinzen Wahlen statt. Laut der Zeitung "Clarín" kam der Zug- und U-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt Buenos Aires zum Erliegen. Busse fuhren mit Verspätungen.