Bis Ende Juni will das Bundesgesundheitsministerium die Einführung des digitalen Impfnachweises umsetzen. Dieser soll unter anderem das Reisen erleichtern. Erste Erfahrungen damit sollen bereits in den kommenden Tagen gesammelt werden.

Für den geplanten digitalen Corona-Impfnachweis soll noch in dieser Woche ein Feldtest in ausgewählten Impfzentren anlaufen. Dies soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums dazu dienen, Erfahrungen mit dem System zu sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Einführung des freiwilligen Nachweises namens "CovPass" neben dem gelben Impfheft ist in Deutschland noch im laufenden zweiten Quartal geplant, also bis Ende Juni.

Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich kürzlich auf Details eines europaweiten Zertifikats geeinigt, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann. Der digitale Impfnachweis ist eine zusätzliche Möglichkeit, um Impfungen zu dokumentieren.

Thema beim Impfgipfel

Geimpfte sollen damit Informationen wie Impfzeitpunkt und Impfstoff künftig personalisiert auf ihren Smartphones digital speichern können. Dies soll auch Reisen erleichtern. Der Stand der Umsetzung in Deutschland ist auch eines der anstehenden Themen beim Impfgipfel von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten, der am Mittag startet.

Den Nachweis soll man sich künftig direkt in Praxen oder Impfzentren erstellen lassen können. Auch nachträglich soll das Ausstellen möglich sein - bei Ärzten und Apotheken. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums soll der digitale Impfnachweis ein freiwilliges und ergänzendes Angebot bleiben. Wenn Geimpfte keinen digitalen Impfnachweis besitzen oder diesen verloren haben, sei der Nachweis über das bekannte "gelbe Heft" weiterhin möglich und gültig.