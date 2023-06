Von größeren Schäden ist noch nichts bekannt, auch Verletzte werden nicht gemeldet. Doch vielerorts sorgen die Unwetter über Deutschland für umgestürzte Bäume und überflutete Keller und Straßen. Wichtige Bahnverbindungen sind unterbrochen.

Es stürmte, blitzte, und mancherorts flutete Regen Straßen und Keller: Über Teilen Deutschlands sind schwere Unwetter hinweggezogen. Größere Schäden sind in der Nacht zum Freitag nicht bekannt geworden. Angaben zu Verletzten machte die Polizei bis zum Morgen nicht. In Duisburg rettete die Feuerwehr nach eigenen Angaben mehrere Menschen aus Fahrzeugen, die auf überschwemmten Straßen feststeckten.

Den Verlauf der Unwetter können Sie im Liveticker nachlesen.

Laut ntv-Meteorologe Björn Alexander geht es am Freitag mit Starkregen weiter, aber "deutlich weniger explosiv" als am Donnerstag und in der Nacht. Demnach fällt im Osten und Südosten zwar teils noch kräftiger Regen, Blitz und Donner sind aber nur noch vereinzelt mit dabei. "Ansonsten ist es trocken und zeitweise sonnig", so Alexander. Die Hitzewelle sei dann überall vorbei, die Höchstwerten würden zwischen 18 und 28 Grad liegen.

Mehrere Bundesländer im Westen, der Mitte und dem Nordosten Deutschlands waren von dem Unwetter ab Donnerstagnachmittag betroffen, das bis zum Freitag über Deutschland hinweg zog. In den sozialen Netzwerken wurden vielfach Videos und Bilder von bedrohlich wirkenden Wolken mit Blitzen geteilt. Hunderte Einsätze zählte allein die Feuerwehr der niedersächsischen Stadt Braunschweig. Videos zeigten, wie Straßen unter Wasser standen und auch Geschäfte geflutet wurden. Straßenbahnen und Autos steckten fest. Ähnliche Aufnahmen gab es auch aus der hessischen Stadt Kassel. Die meisten Regionen Deutschland kamen aber glimpflich davon.

Feuerwehr rettet Menschen aus Auto

Der Feuerwehr brachte die Wetterlage viele Einsätze. So mussten etwa vollgelaufene Keller leer gepumpt werden. Im Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. "Bei einem anderen Einsatz mussten Personen aus ihrem Pkw in einer vollgelaufenen Unterführung gerettet werden", teilte der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises mit.

Im Frankfurter Vorort Sindlingen wurden mehrere Autos durch umgestürzte Bäume schwer beschädigt. "Die Leute haben ein Riesenglück gehabt", sagte ein Feuerwehrsprecher angesichts der regelrecht platt gedrückten Fahrzeuge in einem Wohngebiet.

Im oberbayerischen Valley fielen golfballgroße Hagelkörner vom Himmel. Von Schäden war bei der Polizei zunächst nichts bekannt. Auch andernorts gewitterte es am Donnerstagabend über Bayern. Die Polizei meldete zunächst keine nennenswerten Vorkommnisse. Im Landkreis Harz gab es durch das Unwetter zahlreiche vollgelaufene Keller. Die Berliner Feuerwehr rief den "Ausnahmezustand Wetter" aus, abgesehen vom Brand eines Hausdachs nach einem Blitzeinschlag blieb es hier aber vergleichsweise ruhig.

Mehrere Bahnstrecken gesperrt

Wer mit der Bahn unterwegs war, kam wegen der Unwetter nicht immer ans Ziel. Mehrere Strecken wurden in der Nacht zum Freitag zeitweilig gesperrt - darunter die wichtigen Verbindungen zwischen Berlin und Hannover, Berlin und Hamburg sowie zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Der Zugverkehr sei "bundesweit erheblich beeinträchtigt", hieß es auf der Internetseite der Bahn.

Unklar war, ob zum Berufsverkehr am Freitagmorgen alle Schäden wieder beseitigt sein würden. Die Bahn stellte für gestrandete Reisende in mehreren Bahnhöfen Züge zum Übernachten bereit. In Kassel wurde der Betrieb von Bussen und Bahnen komplett eingestellt.

Wer für Freitag ein Bahnticket gebucht habe, könne die Fahrt auf einen späteren Termin verschieben, teilte die Bahn mit. "Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden."

Vielerorts wurden auch Veranstaltungen im Freien abgesagt - etwa der Abendmarkt in Radolfzell am Bodensee und die Warm-up-Party des Full-Force-Festival bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt. Die Sicherheit habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung. "Bitte macht eure Zeltplätze sturmsicher, sichert lose Gegenstände oder baut sie wieder zurück und baut bitte keine weiteren Pavillons mehr auf." Zudem wurde ein Konzert des britischen Sängers Sting im niedersächsischen Lingen gecancelt.