Balentines Exekution ist bereits die sechste in den USA in diesem Jahr.

Vor 25 Jahren erschießt John Balentine drei Jugendliche im Schlaf. Nun hat er im texanischen Huntsville die Giftspritze erhalten. Laut seinem Anwalt hat Rassismus eine wesentliche Rolle bei dem Todesurteil gegen den Afroamerikaner gespielt.

Im US-Bundesstaat Texas ist ein wegen dreifachen Mordes verurteilter Afroamerikaner hingerichtet worden - obwohl dessen Anwalt rassistische Vorurteile im Prozess gegen den 54-Jährigen beklagt hat. John Balentine wurde am vergangenen Mittwoch in der Stadt Huntsville eine Giftspritze verabreicht und nach Angaben der zuständigen Behörde um 6.36 Uhr für tot erklärt. Demnach entschuldigte der Verurteilte sich in seinen letzten Worten für "das Unrecht, dass ich Ihnen allen angetan habe". Vor fast 25 Jahren hatte Balentine drei weiße Jugendliche im Schlaf erschossen. Einer der Jugendlichen war laut Gerichtsdokumenten der Bruder von Balentines Ex-Freundin, der die Beziehung zwischen dem Schwarzen und Weißen nicht guthieß.

Der 54-Jährige stritt die Morde nie ab - doch sein Anwalt Shawn Nolan ist der Auffassung, dass Balentine wegen rassistischer Vorurteile in der Gerichtsverhandlung mit dem Tod bestraft wurde. In einer Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA hatte der Anwalt erklärt, die Staatsanwaltschaft habe schwarze Geschworene abgelehnt. Außerdem hätten Balentines damalige Anwälte "rassistische Animositäten" in Bezug auf ihren Klienten gezeigt. Einer von ihnen kritzelte in einer Notiz: "Kannst du 'gerechtfertigten Lynchmord' buchstabieren?"

Ein gegenüber Afroamerikanern feindselig eingestellter Mann aus der Geschworenenjury habe zudem die anderen Mitgeschworenen eingeschüchtert, damit sie Balentine die Todesstrafe gäben, erklärte Nolan. Der Anwalt hatte schriftliche Angaben des Geschworenen dazu und weitere Dokumente Ende Januar vor Gericht eingereicht, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen. Die texanischen Gerichte lehnten Nolans Antrag allerdings ab. Der Supreme Court weigerte sich, in dem Fall einzugreifen. Es ist bereits das sechste Todesurteil, dass in den USA in diesem Jahr vollstreckt wurde.