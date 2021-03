Bund und Länder ringen um weitere Schritte im Kampf gegen Corona, eine erste Einigung gibt es: Der Lockdown wird verlängert. Offenbar scheitern die Nord-Länder mit ihrem Vorhaben von Osterurlauben für Landeskinder.

Mit mehr als einstündiger Verspätung haben die neuerlichen Beratungen zwischen dem Kanzleramt und den Bundesländern über neue Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie begonnen. Zu der Verzögerung ist es wegen vieler offener Punkte zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Bundesländern gekommen. Doch auch die Länder untereinander haben verschiedene Vorstellungen.

Dennoch ist zumindest nach ntv-Informationen über die Verlängerung des Lockdowns nun Einigkeit erzielt worden. Die Beschlussvorlage sah vor, dass die Länder die Verordnungen zum Lockdown bis zum 18. April 2021 verlängern sollten. Nach Informationen aus CDU-Kreisen soll es dazu "keine große Diskussion" gegeben haben.

Das Thema Ausgangssperren soll hingegen in den Vorberatungen und damit schon vor Beginn der Spitzenrunde mit den Ministerpräsidenten Medienberichten zufolge abgeräumt worden sein. Auch die neuerliche Lockerung der Kontaktbeschränkungen während des Osterfestes vom 2. bis zum 5. April sei demnach vom Tisch. Einen solchen Schritt würde das Infektionsgeschehen nicht erlauben, heißt es. In der Beschlussvorlage von 14.55 Uhr, die ntv.de vorliegt, sind Treffen im erweiterten Kreis allerdings noch vorgeschlagen und auch Ausgangssperren noch vorgesehen - allerdings sind beide Punkte komplett in eckigen Klammern.

Unterdessen berichtet Reuters, dass die Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Kreis ihrer Länderkollegen keine Mehrheit für ihren Vorschlag eines "kontaktarmen Urlaubs" im eigenen Bundesland erhalten haben. Deshalb werde der Vorschlag wohl nur als Protokollnotiz in die geplante Bund-Länder-Erklärung angefügt, heißt es.