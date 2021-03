Kurz vor der heutigen Bund-Länder-Runde zur Verlängerung der Corona-Maßnahmen ist bereits klar, dass der Lockdown verlängert wird. Unklar ist noch, ob es Lockerungen zu Ostern gibt. Die von Kanzlerin Merkel geforderten Ausgangsbeschränkungen werden von vielen Ländern abgelehnt.

Ein immer wiederkehrendes Grundmuster der deutschen Pandemiepolitik ist die Abfolge von Hoffnung und Enttäuschung. Im Moment befinden sich Regierende und Regierte in einer weiteren Phase der Enttäuschung.

Das sah Anfang März noch anders aus. Es war zwar absehbar, dass die Infektionszahlen steigen und der Anteil der Virus-Mutationen zunehmen würde. Aber die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Tag der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) bei 64. Heute liegt sie bei 107,3.

Experten hatten einen solchen Anstieg damals schon prognostiziert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in der nächtlichen Pressekonferenz nach der MPK am 3. März dennoch, man befinde sich "an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie, einer Phase, in die wir eben nicht mit Sorglosigkeit, aber doch - das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen - mit berechtigten Hoffnungen hineingehen können".

Diese Hoffnungen sind verflogen, die aktuelle Phase ist wieder eine der Enttäuschungen. Nach dem jüngsten Entwurf für die heutige Corona-MPK - die zwanzigste seit Beginn der Pandemie - ist davon auszugehen, dass der Lockdown bis zum 18. April verlängert wird. Das Papier, das ntv.de vorliegt und einen Zeitstempel von heute 10.00 Uhr trägt, vereint Positionen aus dem Entwurf der SPD-geführten Bundesländer und dem Entwurf des Kanzleramts, die beide gestern bekanntwurden.

Länder fordern Sonderregeln zu Ostern

Punkte, die noch geklärt werden müssen, sind wie üblich in eckigen Klammern markiert. Dazu gehört auch die Möglichkeit von Sonderregeln für private Treffen über die Osterfeiertage. "Anders als im Lockdown über Ostern im letzten Jahr sollen Verwandtenbesuche in diesem Jahr möglich sein", heißt es in dem Entwurf.

Vom 2. bis zum 5. April sollten Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen erlaubt sein; wie bisher werden Kinder im Alter bis 14 Jahre dabei nicht mitgezählt. Die vier Personen müssten allerdings "aus dem engsten Familienkreis" kommen. Gemeint sind "Verwandte in gerader Linie", also Ehegatten, Lebenspartner, Geschwister sowie Nichten und Neffen.

Ausgangsbeschränkungen sind umstritten

Ebenfalls in eckigen Klammern sind die vom Kanzleramt vorgeschlagenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100. Alternativ ist diesem Punkt hinzugefügt: "oder verschärfte Kontaktbeschränkungen".

Nicht umstritten scheint die Position zu sein, dass die Anfang März vereinbarte Notbremse kommen muss. Unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte hier auf einen "Automatismus" gedrängt, was NRW-Regierungschef Armin Laschet vor einer Woche noch abgelehnt hatte. Das Wort "Automatismus" findet sich im Entwurf weiterhin nicht, allerdings soll die Notbremse "konsequent umgesetzt" werden. Die Notbremse besagt, dass Lockerungen zurückgenommen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Bundesland oder einer Region auf über 100 steigt.