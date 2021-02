Draghi will Italien fest in Europa verankern

Erste Regierungserklärung in Rom

Erste Regierungserklärung in Rom Draghi will Italien fest in Europa verankern

Corona hat Italien in eine Rezession gestürzt, im Streit um EU-Milliarden zerbricht die Koalition. Der angesehene EZB-Banker Draghi muss nun das Vakuum füllen. In seiner ersten Regierungserklärung ruft er zur Einheit auf. Auch ein besseres Verhältnis zu Deutschland und Frankreich steht auf seinem Programm.

Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi hat sein Regierungsprogramm vorgestellt. Zur obersten Priorität erklärte der frühere EZB-Chef die Eindämmung der Corona-Pandemie - seine Regierung werde die Pandemie "mit allen Mitteln bekämpfen", sagte er in seiner ersten Rede vor dem Parlament seit seinem Amtsantritt. Die Corona-Krise sei auch eine Gelegenheit für den Wiederaufbau Italiens in einer stärker integrierten EU.

Die Corona-Krise ist nur ein Punkt auf einer langen Liste drängender Aufgaben, die auf die neue Regierung warten. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), der in Italien unter dem Spitznamen "Super Mario" bekannt ist, war nach dem Auseinanderbrechen der Vorgängerregierung eingesprungen und hatte eine Einheitsregierung gebildet, die Parteien von links bis rechts außen vereint.

Um die Corona-Impfkampagne im Land zu beschleunigen, kündigte Draghi den Einsatz von Freiwilligen, des Militärs und der Katastrophenschutzbehörde an. Die Kampagne hatte Ende Dezember einen starken Start hingelegt, verzögerte sich dann jedoch. Von den rund 60 Millionen Einwohnern haben bisher nur 1,3 Millionen die nötigen zwei Impfdosen erhalten. Mehr als 94.000 Italiener sind bereits nach einer Corona-Infektion gestorben.

"Wiederaufbau Italiens beginnen"

Italien ist in Folge der Corona-Krise in die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg gerutscht. Vergangenes Jahr schrumpfte die Wirtschaft um beinahe neun Prozent, fast 450.000 Menschen verloren ihren Job. "Wie die Regierungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit haben wir die Verantwortung, einen neuen Wiederaufbau zu beginnen", sagte Draghi. "Das ist unsere Aufgabe als Italiener: Unseren Kindern und Enkelkindern ein besseres und gerechteres Land zu hinterlassen."

Er warb zudem für eine "stärker integrierte EU, die in einen gemeinsamen Haushalt mündet und in der Lage ist, die Mitgliedstaaten in Zeiten der Rezession zu unterstützen". Er hob hervor: "Ohne Italien gibt es kein Europa." Dabei bekräftigte er, die "strategischen" Beziehungen zu Deutschland und Frankreich stärken zu wollen.

Bis Ende April muss die Regierung Pläne für den Einsatz von 200 Milliarden Euro EU-Hilfsgeldern für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise vorlegen. "Diese Mittel müssen mit dem Ziel ausgegeben werden, das Wachstumspotenzial unserer Wirtschaft zu verbessern", sagte Draghi. Die Verwendung der Gelder ist ein heikles Thema, am Streit darüber war die Vorgängerregierung zerbrochen.

Ungeliebte Reformen stehen an

Im Gegenzug für die EU-Hilfsgelder muss die italienische Regierung wohl auch unpopuläre Reformen durchsetzen. Draghi kündigte Reformen der ausufernden Bürokratie, des undurchsichtigen Steuerrechts und der langsam waltenden Justiz an. Zudem versprach er, die Beschäftigung von Frauen zu fördern und sich für Bildung und Klimaschutz einzusetzen.

Der 73-Jährige hat sein Kabinett mit parteilosen Experten und Politikern besetzt. Schlüsselressorts wie Bildung, Justiz und Infrastruktur gab er in die Hände von Fachleuten. Nach einer Debatte über Draghis Ansprache wird der Senat voraussichtlich am Abend eine Vertrauensabstimmung über die neue Regierung abhalten. In der Abgeordnetenkammer ist die Vertrauensfrage für Donnerstag angesetzt. Bei den Abstimmungen handelt es sich um eine Formsache, da Draghi die großen Parteien hinter sich weiß.

Allerdings zeigten sich bereits erste Spannungen innerhalb der Koalition. Matteo Salvini von der rechtsradikalen Lega kritisierte die Entscheidung des Gesundheitsministers scharf, die Schließung der Skigebiete zu verlängern. Zudem hat die Fünf-Sterne-Bewegung nach wie vor eine gespaltene Haltung gegenüber Draghi. Dutzende Abgeordnete der Fraktion haben gedroht, gegen ihn zu stimmen. "Die Einheit ist heute keine Option, die Einheit ist eine Pflicht", mahnte Draghi.