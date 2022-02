Zuletzt soll auch Kanzler Scholz zugestimmt haben: Die Bundesregierung einigt sich laut einem Bericht auf die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli. Die Entlastung soll insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro betragen. Unklar ist noch, wie erreicht wird, dass diese auch bei den Verbrauchern ankommt.

Die Ampelkoalition hat sich laut einem Medienbericht darauf verständigt, die EEG-Umlage schon zum 1. Juli dieses Jahres statt Anfang 2023 zu streichen. Das berichtet der "Spiegel". Die Bürger werden demnach 2022 um mehr als sechs Milliarden Euro entlastet. Laut "Spiegel" hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD nach anfänglichem Zögern der Maßnahme zugestimmt.

Ein Dreipersonenhaushalt soll dadurch im Schnitt jährlich rund 130 Euro sparen. Diese Kosten will laut dem Bericht künftig die Regierung tragen. Der Bundeshaushalt werde dabei geschont, weil zunächst 10,6 Milliarden Euro aus dem EEG-Konto genutzt werden sollen. Sobald diese Summe aufgebraucht ist, werde der Energie- und Klimafonds die Entlastung finanzieren. Er speist sich aus den Einnahmen aus dem Emissionshandel.

Zuvor hatte bereits Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP auf eine schnelle Gesetzesreform gedrungen, um die EEG-Umlage abzuschaffen. "Wir warten nur auf einen entsprechenden Beschluss der Koalition, zu dem ich rate", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Sein Ministerium stehe bereit, um die Abschaffung zu finanzieren. "Pro Monat könnten private Haushalte und Betriebe so immerhin um gut 1,1 Milliarden Euro entlastet werden."

"Die notwendigen Mittel stehen im Klima- und Energiefonds zur Verfügung", sagte Lindner weiter. "Für diese Zwecke haben wir ihn mit dem letzten Nachtragshaushalt verstärkt." Der kürzlich vom Bundestag beschlossene zweite Nachtragshaushalt für 2021 sieht vor, dass der Fonds um 60 Milliarden Euro aufgestockt wird. Dazu werden nicht benötigte Kreditermächtigungen aus dem vergangenen Jahr verwendet.

Kommt Entlastung bei Kunden an?

Unklar ist allerdings, ob die Entlastung durch die Abschaffung der EEG-Umlage bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt. Es gebe "noch keine wirkliche Lösung", wie erreicht werden soll, "dass die gesenkte Umlage auch wirklich weitergegeben wird", hieß es laut "Spiegel" im Bundeswirtschaftsministerium. Das Ministerium räumte ein, Stromunternehmen seien nicht verpflichtet, die Ersparnis an die Kunden weiterzugeben. Dies könne man rechtlich nicht anders regeln, weil es um privatrechtliche Verträge zwischen Kunden und Stromanbietern gehe. "Wir vertrauen auf den starken Wettbewerb auf dem Strommarkt", hieß es.

"Die große Frage ist: Was kommt von den Entlastungen bei den Endverbrauchern an?", sagte der wissenschaftliche Leiter der Würzburger Stiftung Umweltenergierecht, Thorsten Müller, dem "Spiegel". Er empfahl der Bundesregierung, die Rechtslücke zu schließen. Sie könne etwa gesetzlich festlegen, dass sich mit der Abschaffung der EEG-Umlage die Preise für private Endverbraucher um genau 3,7 Cent pro Kilowattstunde reduzieren - so hoch ist die Umlage aktuell. Dieser Eingriff könne "gerechtfertigt werden, weil es für die Anbieter ein ökonomisches Nullsummenspiel ist und gerade die Entlastung der Verbraucher das Ziel der Abschaffung ist", sagte Müller dem Magazin.