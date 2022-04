EU-Kommission will Import russischer Kohle verbieten

Neues Sanktionspaket in Arbeit

Neues Sanktionspaket in Arbeit EU-Kommission will Import russischer Kohle verbieten

Insidern zufolge arbeitet die EU-Kommission an einem neuen Sanktionspaket gegen Russland.

Um den wirtschaftlichen Druck auf Russland zu erhöhen, arbeitet die EU-Kommission an schärferen Sanktionen. Internen Informationen zufolge ist geplant, die Einfuhr russischer Kohle in die Staatengemeinschaft zu verbieten. Auch weitere Exportgüter sollen auf die Rote Liste gesetzt werden.

Die EU-Kommission schlägt einem Insider zufolge eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vor, zu der auch ein Kohle-Importembargo zählen soll. Zudem solle die Einfuhr von Holz, Zement, Gummi, Chemikalien und Luxuslebensmitteln wie Kaviar und Spirituosen wie Wodka verboten werden, sagte der Insider. Dies alleine umfasse ein Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro jährlich. Russische Lastwagen und Schiffe sollten zudem nicht mehr in die EU dürfen. Auch solle demnach der Export von Halbleitern, High-Tech-Maschinen, bestimmter Flüssiggastechnik und anderer Ausrüstung verboten werden. Das Exportverbot habe insgesamt ein Volumen von zehn Milliarden Euro.

Zudem wolle die Kommission alle Transaktionen mit der VTB-Bank und drei anderen Banken verbieten, die bereits vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen worden seien, sagte der Insider. Daneben würden zahlreiche weitere Russen auf die Sanktionsliste kommen. Dazu gehörten weitere Oligarchen, Militärvertreter und Politiker.

Finanzminister beraten über Sanktionen

Nach Angaben aus Diplomatenkreisen will die Kommission das Sanktionspaket noch heute den EU-Ländern vorlegen. Diese müssen dann noch darüber abstimmen. Die EU-Finanzminister sind heute zu Beratungen in Luxemburg über ein Öl- und Kohle-Embargo zu sprechen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Rande des Treffens, er werbe als amtierender Ratsvorsitzender um die Zustimmung aller 27 Mitgliedsländer.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits für einen Einfuhrstopp für Öl und Kohle plädiert. Aus der FDP kam Zustimmung für eine Abkehr von russischem Öl. Bei Öl könne die Umstellung - anders als bei Gas - "innerhalb weniger Wochen gelingen", sagte FDP-Energieexperte Michael Kruse. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte sich am Montag gegen einen Stopp der Gasimporte ausgesprochen, Maßnahmen im Bereich Öl und Kohle aber offengelassen.

Die EU hat ein Embargo auf russische Energieimporte, wie es beispielsweise bereits in den USA gilt, bisher abgelehnt. Grund war auch die Haltung der Bundesregierung, die um die Versorgungssicherheit in Deutschland besorgt ist. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs stammte die Hälfte der deutschen Kohle und rund 35 Prozent des Erdöls aus Russland.