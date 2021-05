In Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs der EU, wie sie auf die erzwungene Landung in Belarus reagieren sollen. Sanktionen gegen Machthaber Lukaschenko sind im Gespräch, nun gibt es erste Strafmaßnahme.

Die EU-Staaten verhängen nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk neue Sanktionen gegen die frühere Sowjetrepublik Belarus. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Abend nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel mitteilte, sollen belarussische Fluggesellschaften künftig nicht mehr den Luftraum der EU nutzen dürfen und auch nicht mehr auf Flughäfen in der EU starten und landen dürfen. Zudem soll unter anderem die Liste mit Personen und Unternehmen erweitert werden, gegen die Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gelten.

Fluggesellschaften mit Sitz in der EU werden darüber hinaus aufgefordert, den Luftraum über Belarus zu meiden. "Der Europäische Rat verurteilt nachdrücklich die erzwungene Landung eines Ryanair-Fluges am 23. Mai 2021 in Minsk (Belarus) und die Inhaftierung des Journalisten Roman Protassewitsch und von Sofia Sapega durch die belarussischen Behörden", heißt es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Der Blogger und seine Partnerin müssten umgehend freigelassen werden. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation forderte den EU-Gipfel auf, den "beispiellosen und nicht hinnehmbaren Vorfall" dringend zu untersuchen.

Zuvor hatte die EU als Reaktion auf die erzwungene Landung des Ryanair-Flugs Investitionen im Volumen von rund drei Milliarden Euro an das Land auf Eis gelegt. Das Geld werde so lange nicht fließen, bis Belarus wieder einen demokratischen Kurs einschlage, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Abend in Brüssel.

Die EU werde zudem über Sanktionen gegen bestimmte Personen aus Belarus, Unternehmen und wirtschaftliche Einrichtungen diskutieren, die das Regime von Präsident Alexander Lukaschenko unterstützten. Es werde eine sehr deutliche Antwort der EU geben. Zudem müsse der festgenommene belarussische Regierungskritiker und Journalist Roman Protassewitsch wieder freigelassen werden. Möglicherweise wird es also noch weitere Strafmaßnahmen gegen Belarus geben.

Die Staats- und Regierungschefs der EU waren am Abend zu einem Gipfel zusammengekommen, bei dem es unter anderem um den Umgang mit Belarus ging. Einem gemeinsamen Erklärungsentwurf zufolge, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, wird dabei europäischen Fluglinien empfohlen, den Luftraum über Belarus zu meiden. Die Lufthansa hat bereits angekündigt, dies zu tun.

Handyverbot bei den Beratungen

Die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges am Sonntag sei ein "internationaler Skandal" und "nicht akzeptabel", hatte Ratspräsident Michel vor Gipfelbeginn gesagt. Es seien deshalb "verschiedene Optionen" zu Sanktionen vorbereitet worden. Die EU verlangt außerdem eine internationale Untersuchung der erzwungenen Landung eines Ryanair-Passagierflugzeugs in Belarus und der anschließenden Festnahme eines Regierungskritikers. Diese Forderung erhob der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Für die EU-Staats- und Regierungschefs galt beim EU-Gipfel während der Beratungen zu Belarus und Russland Handy-Verbot. Michel habe verlangt, dass "die Debatte ohne elektronische Geräte" erfolgt, teilte ein Sprecher mit. Damit solle die "Vertraulichkeit der Diskussion zu Belarus und Russland" gewahrt bleiben.

Die Behörden in Belarus hatten am Sonntag einen Ryanair-Passagierflug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung gezwungen. Die Maschine wurde wegen eines mutmaßlichen Bombenalarms umgeleitet, ein Militärjet eskortierte sie zum Flughafen Minsk. An Bord war auch der im Exil lebende Blogger und Journalist Roman Protassewitsch, ein erklärter Gegner Lukaschenkos. Er wurde in Minsk festgenommen. Eine Bombe wurde nicht gefunden, der Flug wurde später fortgesetzt. Von der Leyen hatte noch am Sonntagabend von einer "Entführung" der Maschine gesprochen, auf die Sanktionen folgen müssten.