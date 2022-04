In der vergangenen Woche steckt sich Finanzminister Lindner mit dem Coronavirus an, nun trifft es auch Wirtschaftsminister Habeck. Alle Präsenzbesuche werden vorerst abgesagt. Über Symptome klagt der Grünen-Politiker bislang nicht.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist nach Angaben seines Ministeriums positiv auf Covid-19 getestet worden. Nachdem ein Schnelltest am Donnerstagabend noch negativ ausgefallen sei, sei ein Schnelltest heute Morgen dann positiv gewesen, teilte eine Sprecherin des Ministers mit. Dem Grünen-Politiker geht es demnach gut, er zeigte zunächst "keinerlei Symptome".

Habeck begab sich gemäß der rechtlichen Vorgaben in Isolation. Alle Präsenztermine würden abgesagt, fuhr die Sprecherin fort. Am Vorabend war Habeck in der Talkshow "Maybrit Illner" zu Gast gewesen, jedoch nicht im Studio, sondern per Video zugeschaltet. Finanzminister Christian Lindner wünschte seinem Kollegen via Twitter "gute Besserung und eine schnelle Genesung - hoffentlich ebenfalls nur ein milder Verlauf"! Der FDP-Politiker war vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am morgigen Samstag treffen sich die Grünen in Düsseldorf zu einem kleinen Parteitag, auf dem sie beraten wollen, wie Deutschland dem russischen Angriff auf die Ukraine am besten entgegentreten kann. Breiten Raum einnehmen wird auf der halbtägigen Präsenzveranstaltung zudem eine Debatte über einen beschleunigten, dem Klimaschutz verpflichteten, wirtschaftlichen Veränderungsprozess. In dem dazu veröffentlichten Antragstext heißt es: Das auf dem preisgünstigen Import von Öl, Kohle und Gas aus Russland basierende Geschäftsmodell sei gescheitert. "Gerade deshalb ist eine resiliente Wirtschaft so wichtig - und auch von herausragender sicherheitspolitischer Bedeutung."

Der sogenannte Länderrat der Grünen bringt in Düsseldorf 99 Delegierte zusammen. Es ist der erste Bundesparteitag seit der Wahl des neuen Vorstandes Ende Januar. Dass Düsseldorf als Veranstaltungsort ausgewählt wurde, ist wohl der NRW-Landtagswahl am 15. Mai geschuldet.