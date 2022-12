(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war bei der Konferenz per Video zugeschaltet.

Wegen der russischen Angriffe haben die Menschen in der Ukraine vielerorts keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser. "Russland will den Winter zu einer Kriegswaffe machen", sagt Frankreichs Außenministerin Colonna. Doch internationale Unterstützer wollen dem kriegsgebeuteten Land unter die Arme greifen – und sammeln gut eine Milliarde Euro an Hilfen.

Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Dabei gehe es vor allem um materielle Hilfe zur Wiederherstellung der Energie- und Wasserversorgung, für das Transport- und das Gesundheitswesen sowie den Ernährungsbereich, sagte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna. Die Hilfe soll ab sofort bis zum Ende des Winters geleistet werden. "Wir haben mit der Hilfe einen direkten Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen."

Frankreich beteilige sich daran in Höhe von 125 Millionen Euro, davon seien 50 Millionen bis Ende des Jahres vorgesehen, sagte Colonna. "Russland will den Winter zu einer Kriegswaffe machen", betonte sie. Die internationale Gemeinschaft stehe zusammen, um das Leiden der ukrainischen Bevölkerung zu lindern.

Bei der Konferenz in Paris ging es um Soforthilfen für den Aufbau der wichtigsten Infrastruktur, die regelmäßig von Russland angegriffen wird. Wegen der Angriffe kommt es in der Ukraine landesweit immer wieder unter anderem zu Stromausfällen oder Unterbrechungen bei der Wasserversorgung. Die Teilnehmer der Konferenz einigten sich auch auf den Aufbau einer Online-Plattform, um die Bedürfnisse der Ukraine und die internationalen Hilfszusagen besser zu koordinieren.