Putins "Bluthund" Ramsan Kadyrow soll ein Problem mit den Nieren haben. Es wurde spekuliert, dass der tschetschenische Machthaber liege im Koma, sogar von seinem Tod war die Rede. Nach einem ersten Video am Wochenende zeigt sich Kadyrow am Donnerstag erneut bei Telegram. Dieses Mal ist zu sehen, wie er einen kranken Onkel in einem Moskauer Krankenhaus besucht. Alles nur inszeniert? Die Menschenrechtsanwältin Olga Sadowskaja hat viele Kontakte in Tschetschenien. Sie kämpft dort vor allem für Menschen, die gefoltert wurden. Sadowskaja warnt im ntv.de-Interview vor Spekulationen, sagt aber auch, Kadyrow habe viele Feinde, er sei schwer zu kontrollieren und damit habe der Kreml ein Problem. Da Olga Sadowskaja nach wie vor in Russland lebt, achtet sie besonders auf ihre Wortwahl und kann nicht jede Frage beantworten.

ntv.de: Ist Ramsan Kadyrow noch am Leben?

Die Anwältin Olga Sadowskaja kümmert sich unter anderem um Menschen, die Tschetschenien gefoltert worden sind. (Foto: RTL/ntv)

Olga Sadowskaja: Auf jeden Fall lebt er noch. Russland ist noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem es möglich ist, den Tod einer der prominentesten politischen Persönlichkeiten des Landes vollständig zu vertuschen. Informationen über seinen Tod könnten zwar einige Stunden lang zurückgehalten werden, aber mehr auch nicht. Außerdem kann solch eine Information zu einem sehr hohen Preis an die Medien verkauft werden, was die Chance auf ihre Verbreitung noch wahrscheinlicher macht.

Was wissen Sie über seinen Gesundheitszustand?

Hier ist es einfacher, wie Sokrates zu antworten: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Alle Informationen über Kadyrows Gesundheitszustand sind eine Reihe von Gerüchten, aber einige von ihnen basieren auf realen Fakten. Zum Beispiel die Art und Weise, wie sich sein Aussehen in den letzten Monaten verändert hat. Daher nehmen wir an, dass er höchstwahrscheinlich wirklich an einer Nierenerkrankung leidet. Wir können allerdings nichts über eine Verschlimmerung oder eine Verbesserung seiner Gesundheit sagen.

Kurz nach den Meldungen über seine Erkrankung hat er ein Video auf Telegram gepostet. Er wirkte aufgedunsen und das hat die Spekulationen noch angeheizt…

Ja, er hatte ein ungesundes Aussehen, aber wir stellen fest, dass er lebte, sprach und sich bewegte, was genau der Version von Koma oder Tod widerspricht.

Der tschetschenische Blogger Yangulbaev hatte sogar Kadyrows Tod gemeldet. Wie kommt er da drauf?

Ich weiß es nicht, aber diese Information stammt eindeutig nicht aus einer zuverlässigen Quelle, da es nicht bestätigt wurde. Normalerweise tauchen solche Gerüchte von Zeit zu Zeit in der tschetschenischen Diaspora auf, von Tschetschenen, die im Ausland leben. Aber die meisten dieser Menschen haben keinen Zugang zu dieser Art von Informationen.

Kadyrow hat die Gerüchte über seinen schlechten Gesundheitszustand schnell als Lüge bezeichnet. Warum das Video? Hat er Angst vor Chaos in Tschetschenien?

Jedes Oberhaupt einer Region hat Angst, dass sein Land ins Chaos stürzt, und hier unterscheidet sich Ramsan nicht von anderen Oberhäuptern. Vielleicht hat er mehr Angst als andere, denn Tschetschenien ist eine sehr militarisierte Region, und er hat definitiv genug Feinde.

Wie groß ist die Unterstützung für Kadyrow in Tschetschenien wirklich?

Hier lohnt es sich, die Frage zu stellen, warum Menschen totalitäre Regime im Allgemeinen überhaupt unterstützen. Fast jedes totalitäre Regime kommt mal in Zeiten, die schwierig sind für die Bevölkerung. Das Hauptziel solcher Regime ist es, eine realitätsferne zukünftige Vision für die Zukunft der Region zu verbreiten. Trotz ihrer Isolation von der Realität sind diese Ideologien, die in Krisenzeiten gefragt sind, in der Lage, das Bewusstsein der Massen zu beeinflussen, insbesondere wenn sie eine starke Unterstützung aus Propaganda und Angst haben. Aber wir wissen auch, dass ein totalitäres Regime, wenn es geschwächt ist, sofort an Unterstützung verliert und zusammenbricht.

Es gibt schon lange Gerüchte, dass Kadyrow ein Problem mit seinen Nieren hat. Nun heißt es, er sei nach Moskau gebracht worden, dann zurück nach Tschetschenien und eigentlich soll er in die Arabischen Emirate ausgeflogen werden. Sind die Ärzte nicht gut genug oder ist sein Zustand schon so kritisch?

Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob er irgendwohin gebracht wurde. Dies sind alles Vermutungen, die man aus der Beobachtung von Kadyrows Flugzeugen und Autos hat. Wer sich tatsächlich darin befand, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Dafür gibt es Gerüchte, die widerlegt werden müssen. Trotzdem bin ich mir sicher, wenn Kadyrow behandelt werden muss, dann gibt es für ihn auch in Russland Medizin auf hohem Niveau.

Wenn Kadyrow sterben sollte, welche Konsequenzen hätte das für Tschetschenien und vor allem Präsident Putin?

In Tschetschenien könnte es zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse kommen. Ich glaube nicht, dass die russische Regierung glücklich ist, ein solches Oberhaupt einer Region zu haben wie Kadyrow. Und ich glaube auch, dass die Regierung Angst vor ihm hat. Sollte mit Kadyrow etwas passieren, wird die Macht nicht an eine Person aus der Region, sondern an jemanden außerhalb der Region übertragen. Das hätte den Vorteil, dass Moskau Tschetschenien genauso gut kontrollieren könnte, wie die andere Regionen Russlands auch.

Hat er für sich einen Nachfolger ausgesucht?

Ich gehe nicht davon aus.

Wie wichtig ist Kadyrow für Putin, gerade jetzt, wo in der Ukraine Krieg herrscht?

Aus Sicherheitsgründen würde ich diese Frage nicht beantworten.

Mit Olga Sadowskaja sprach Dimitri Blinski