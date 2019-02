Eine zweite Abstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union schließt die britische Premierministerin kategorisch aus. Nun will die größte Oppositionspartei dies offenbar parlamentarisch durchsetzen - und eine No-Deal-Notbremse ziehen.

Die britische Labour-Partei stellt sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Das teilt die größte Oppositionspartei in Großbritannien auf ihrer Webseite mit. Demnach wolle Parteichef Jeremy Corbyn bei einem Treffen verkünden, dass seine Partei am kommenden Mittwoch den Änderungsantrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper im britische Unterhaus unterstützen werde.

Cooper will mit dem Vorstoß dem Abgeordnetenhaus etwa die Möglichkeit geben, später gegen einen Chaos-Ausstieg zu stimmen. Der Plan sieht vor, Premierministerin Theresa May zum Verschieben des Brexits zu zwingen, sollte sie bis Mitte März keinen Erfolg mit ihrem Austrittsabkommen haben. In diesem Falle soll es ein erneutes Brexit-Referendum geben, das verhindern soll, "dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird", wird Corbyn in der Mitteilung zitiert.

Hoffnungen, ein nachgebesserter Brexit-Deal könne bereits diese Woche zur Abstimmung stehen, hatte May am Wochenende einen Dämpfer versetzt. Das Votum werde aber bis zum 12. März stattfinden, versicherte sie auf dem Flug zum Gipfel der EU mit der Arabischen Liga in Ägypten.