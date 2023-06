Verteidigungsminister Pistorius wird in den kommenden Jahren mehr Geld bekommen, andere Resorts müssen sparen, kündigt Lindner an.

Mit einer neuen deutschen Sicherheitsstrategie im Rücken stimmt Finanzminister Lindner seine Kabinettskollegen auf ein Umdenken ein. Das NATO-Ziel für den Verteidigungsetat werde künftig zu schmerzhaften Einschnitten in anderen Ressorts führen.

Steigende Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren werden laut Bundesfinanzminister Christian Lindner den Verzicht auf andere Wunschprojekte der Ampel-Koalition nach sich ziehen. Man werde in den Haushalten 2025 bis 2029 jährlich diskutieren müssen, woher das Geld für den Verteidigungsetat kommen soll, sagte der FDP-Politiker in Berlin. 2024 werde man das Ziel von zwei Prozent Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftsleistung noch mit dem zusätzlichen Geld aus dem 100 Milliarden Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr erreichen. Dieses Geld wolle die Regierung aber so schnell wie möglich ausgeben. Danach müsse man umdenken.

Der FDP-Chef forderte ein generelles Umdenken: "Wir müssen aus der Zeit der Friedensdividende in die Freiheits- und Friedensinvestitionen kommen." Deshalb würden sich die Proportionen im Haushalt zugunsten der Sicherheit verschieben. "Wünschenswerte Vorhaben werden zurückgestellt werden müssen", sagte Lindner. Ohne eine Umschichtung müssten entweder massiv die Steuern erhöht werden oder es müsse zu Einsparungen kommen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach davon, dass man das Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels im Bundeshaushalt auf die Jahre 2027/2028 anpeilen könne. "Zwei Prozent sind ehrgeizig und sind mit Aufwand verbunden, trotzdem werden wir das machen", sagte der SPD-Politiker. Auch Pistorius wies darauf hin, dass die Mittel aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen für die Bundeswehr dazu beitrügen.

NATO debattiert bereits höhere Zielmarke

Kanzler Olaf Scholz sprach von einer Anhebung bis Ende des Jahrzehnts. Die Festlegung auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung werde aber auch noch für die 30er Jahre gelten. In der Nationalen Sicherheitsstrategie bekennen sich SPD, Grüne und FDP zu dem Zwei-Prozent-Ziel der NATO-Staaten. Im westlichen Verteidigungsbündnis gibt es aber eine Debatte, ob die Zielmarke wegen der Spannungen mit Russland nicht noch weiter angehoben werden sollte.

Nach monatelanger Gegenwehr und Sparvorgaben für seine Kabinettskollegen hatte Finanzminister Lindner zuletzt für den Haushalt 2024 eine höhere Neuverschuldung in Kauf genommen. Laut "Spiegel" handelt es sich dabei um neue Schulden in Höhe von 17 Milliarden Euro. Ursprünglich sei eine Nettokreditaufnahme von 12,3 Milliarden vorgesehen gewesen.