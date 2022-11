Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk versucht gerade, das Zünglein an der Waage bei den anstehenden US-Kongresswahlen zu sein. In einer Botschaft wendet er sich an all diejenigen, die zwischen Republikanern und Demokraten stehen und gibt seine Empfehlung ab - samt Begründung.

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk schaltet sich einen Tag vor dem Urnengang in die Wahl zum US-Kongress ein und empfiehlt ein Votum für die republikanischen Kandidaten. "An unabhängig denkende Wähler: Geteilte Macht zügelt die schlimmsten Auswüchse beider Parteien", schrieb der Milliardär und Tesla-Gründer auf Twitter. "Daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, da die Präsidentschaft demokratisch ist."

Musk verband seinen Aufruf dann noch mit einem Nachhilfeexkurs in Sachen US-Politik und schrieb: "Hardcore-Demokraten oder Republikaner stimmen nie für die andere Seite, also sind unabhängige Wähler diejenigen, die tatsächlich entscheiden, wer das Sagen hat!"

Der 51-Jährige mischt sich in den vergangenen Jahren immer mehr in die US-Politik ein - wenn nicht gar in die Weltpolitik. So tat er bereits breit seine Vorstellungen für einen Friedensansatz im Krieg zwischen Russland und der Ukraine kund.

Für Biden geht es um viel

Bei den Kongresswahlen am morgigen Dienstag, auch "midterms" beannnt, geht es für den demokratischen Präsidenten Joe Biden um nichts Geringeres als die Frage, wie effektiv er in den kommenden zwei Jahren seine Agenda durchsetzen kann. Verlieren seine Demokraten die Kontrolle über auch nur eine der beiden Parlamentskammern, können die Republikaner ihm das Regieren erheblich erschweren. Die Partei von Bidens Vorgänger Donald Trump könnte dann Gesetzesvorhaben blockieren und die Regierung mit einer Flut von Untersuchungsausschüssen ausbremsen.

Musk hat Twitter für rund 44 Milliarden Dollar übernommen und danach etwa der Hälfte der 7500 Mitarbeiter zählenden Belegschaft gekündigt.